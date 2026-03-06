Combustibles: leve suba en Salta en medio del conflicto bélico

Mientras el mercado energético mundial atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre por los conflictos geopolíticos y las tensiones en torno al precio del petróleo, en Salta las recientes actualizaciones en los combustibles se mantuvieron dentro de márgenes moderados. Desde el sector de expendedores destacan que los incrementos fueron mínimos y que, pese a los movimientos del mercado global, se observa una relativa estabilidad en los valores a nivel local.

Sin embargo, esa calma en los precios convive con un fenómeno que preocupa a las estaciones de servicio: la caída sostenida en el consumo y el cambio en los hábitos de los usuarios, que cada vez optan más por combustibles de menor precio.

"Seguimos en baja en el consumo de combustibles lamentablemente y esto está relacionado con la situación económica: a muchos sectores todavía les cuesta recuperar la actividad que tenían en otros momentos", explicó Manuel Pérez, expresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, en diálogo con Radio Salta.

Según detalló, la merma en las ventas se mantiene desde el año pasado y alcanza a todos los productos. "El 25 respecto al 24 hemos tenido un 7,6% de baja en todos los combustibles", indicó.

A esa caída se suma otro fenómeno que se volvió cada vez más visible en los surtidores: el desplazamiento de los combustibles premium por las variedades más económicas.

"Hay una mutación de los productos premium a los productos básicos. El que cargaba nafta premium por ahí ahora carga la común", describió el referente del sector.

Ajustes moderados

En las estaciones de servicio de la capital salteña, los valores registraron ajustes leves en los últimos días. La nafta súper ya se comercializa por encima de los $1.800 por litro y alcanzó los $1810, mientras que la nafta Infinia ronda los $1982 y el Infinia Diesel llegó a $2089.

En una estación de servicio de YPF relevada ayer por El Tribuno, la nafta súper pasó de $1.790 a $1.808 por litro, mientras que el diesel 500 subió de $1.881 a $1.902.

Baja en los premium

En contraste, los combustibles premium registraron pequeñas bajas: Infinia pasó de $2.000 a $1.992 y el Infinia Diesel de $2.093 a $2.090.

Para los expendedores, estos movimientos no representan un salto significativo en los precios. "Podemos hablar de movimientos, pero tenemos que reconocer que los precios más o menos se han estabilizado", sostuvo.

Según explicó, el mercado muestra variaciones puntuales, aunque dentro de un rango que el sector considera relativamente previsible. "Hay días que suben y hay días que bajan, pero se mantiene dentro de los valores establecidos", señaló Pérez.

Una ventaja estratégica

El dirigente remarcó que el país cuenta hoy con una ventaja estratégica frente a la volatilidad internacional. "Hoy somos un país con petróleo y gas, lo que nos da cierta tranquilidad cuando el mundo está convulsionado", afirmó.

En ese marco, mientras los conflictos internacionales mantienen en alerta a los mercados energéticos, en Salta el impacto en los surtidores se percibe, por ahora, en ajustes moderados de precios y en un consumo que continúa resentido por la situación económica.

El escenario internacional

El comportamiento del mercado energético mundial sigue siendo una de las principales variables que observan las petroleras y los operadores del sector. El petróleo es un commodity sensible a los conflictos geopolíticos y a las tensiones internacionales, lo que suele trasladarse al precios del combustible en el mundo.

En ese contexto, el barril Brent -referencia internacional- se ubicó en los últimos días alrededor de los US$86, impulsado por la incertidumbre que genera el conflicto global.

No obstante, en Argentina rige un mecanismo que actúa como amortiguador frente a esas fluctuaciones: el denominado "barril criollo", un precio interno para el mercado local que se ubica aproximadamente entre US$60 y 70.

Ese esquema permite desacoplar parcialmente los precios domésticos de las variaciones más bruscas del mercado internacional. Se aporta cierta previsibilidad al sector energético.