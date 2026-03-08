Cae la aprobación al Gobierno de Javier Milei

El último estudio nacional realizado por la consultora Analogías reveló un deterioro persistente en la base de apoyo del Gobierno, que se profundizó con el debate de la reforma laboral.

Según el informe realizado entre el 20 y el 23 de febrero de 2026, sobre una muestra de 2.691 casos, la aprobación de la gestión se sitúa en un 38,2%, mientras que la desaprobación escala al 48,7%, por lo que se configura una brecha negativa de 10,5 puntos.

Entre los puntos más críticos del relevamiento se destaca la corrupción en alza. Un 56,6% de los encuestados percibe que existe "mucha o bastante" corrupción en la administración actual, frente a un 34,7% que considera que hay "poca o nada".

En tanto, la imagen presidencial presenta un saldo neto negativo de 9 puntos (42,8% positiva vs. 51,9% negativa), registrando su peor nivel desde julio de 2025.

Las mujeres se muestran más críticas, con un 52,9% de desaprobación y un 56,3% de imagen negativa. Por el contrario, los jóvenes de entre 16 y 29 años se mantienen como el sector comparativamente más favorable a la gestión.

Pesimismo económico

Según los números del informe, el 50,2% califica el manejo de la economía con el puntaje más bajo (1 sobre 5). Además,el 52,4% de los ciudadanos afirma estar "peor" que hace un año y el 40,9% espera que su situación personal empeore el próximo año.

El escenario futuro es mayoritariamente negativo: el 50,2% prevé mayor desempleo y pobreza, mientras que el 52,4% anticipa un mayor endeudamiento de las familias. Solo un 23,3% espera que la inflación disminuya.