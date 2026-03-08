Javier Milei, en la cumbre "Escudo de las Américas"

El presidente Javier Milei participó esta tarde en la cumbre "Escudo de las Américas", celebrado en Florida, y reafirmó su alianza política con su par nortemaericano Donald Trump.

El Gobierno señaló que la cumbre, en la que participaron 12 mandatarios latinoamericanos, trabajará para "promover estrategias que frenen la interferencia extranjera en nuestro hemisferio, combatan el crimen organizado y el narcotráfico, y den respuesta a la problemática de la inmigración ilegal".

A través de sus redes, el Ejecutivo indicó que el objetivo del "Escudo de las Américas" es "promover la libertad, la seguridad y la prosperidad" en el continente americano.

La participación del mandatario argentino ratifica su compromiso político y el estrecho vínculo entre Argentina y Estads Unidos, que impulsa la agenda de la Casa Blanca. Milei se posiciona como un actor clave en la arquitectura de esta nueva coalición, y reafirma una sintonía política que trasciende las fronteras nacionales.

El "Escudo de las Américas" es un movimiento estratégico diseñado bajo la premisa de erradicar los carteles de la droga y sus redes terroristas, posicionando al despliegue de fuerza como la herramienta central de su política hemisférica. "La única forma de derrotar a nuestros enemigos es apelando a nuestros aparatos militares", afirmó Trump al establecer un paralelismo con las operaciones ejecutadas contra ISIS en Medio Oriente.

Participaron también de la Cumbre los presidentes Rodrigo Paz (Bolivia), José Antonio Kast (presidente electo de Chile), Rodrigo Chaves (Costa Rica), Luis Abinader (República Dominicana), Daniel Noboa (Ecuador), Nayib Bukele (El Salvador), Mohamed Irfaan Ali (Guyana), Nasry Asfura (Honduras), José Raúl Mulino (Panamá), Santiago Peña (Paraguay) y Kamla Persad-Bissessar (primera Ministra de Trinidad y Tobago).

Según se pudo saber, la cumbre también dejó en evidencia la renovada beligerancia de Washington contra México, país al que Trump calificó directamente como el "epicentro de los cárteles".

El resto de la agenda

Ayer, Milei se trasladó a la ciudad de Nueva York para hoy por la mañana visitar la Tumba del Rebe Lubavitch durante la mañana. El lunes disertára en la Yeshiva University y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner. El martes mantendrá una reunión con el CEO de JP Morgan, Jaime Dimon, e inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 en Nueva York. Luego, Milei junto a su comitiva partirán a la ciudad de Santiago de Chile donde llegará el miércoles para asistir a la Ceremonia de asunción presidencial del reciente electo José Kast.

El exabrupto de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado ante una docena de mandatarios latinoamericanos que no tiene tiempo de aprender español. "No voy a aprender su maldito idioma", afirmó entre risas. Durante su discurso, Trump subrayó que su secretario de Estado, Marco Rubio, de origen cubano, tiene una "ventaja lingüística" sobre él, ya que habla español. El republicano dijo que prefiere tener "un buen intérprete" y contó una anécdota. "No voy a aprender su maldito idioma. No tengo tiempo. No tengo problema con los idiomas, pero no voy a dedicar tanto tiempo a aprender el suyo".