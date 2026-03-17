VIDEO. Real Madrid eliminó a Manchester City en los octavos de la Champions League

Real Madrid eliminó a Manchester City y avanzó a los cuartos de final de la Champions League, luego de ganar 2 a 1 en la revancha, logrando un amplio triunfo en el global por 5 a 1.

Después de una semana en la que la palabra “remontada” se repitió en numerosas ocasiones en Mánchester, la ilusión del City se desvaneció en apenas veinte minutos. Ese fue el tiempo que tardó Bernardo Silva en comprometer a su equipo al bloquear con el brazo un disparo de Vinícius Júnior sobre la línea de gol. La acción derivó en su expulsión, penal a favor del Real Madrid y gol del delantero brasileño, lo que encaminó la clasificación a los cuartos de final con menos dificultades de las previstas.

Mientras el conjunto madrileño celebraba el pase y una nueva victoria en el Etihad, Pep Guardiola reaccionaba con evidente frustración tras ver cómo su planteamiento se desmoronaba en el inicio del partido. Bernardo Silva, en la primera expulsión de su carrera, no solo dejó a su equipo con un jugador menos, sino que también provocó un penal que amplió la desventaja, obligando al City a una tarea prácticamente imposible: revertir una diferencia de cuatro goles en inferioridad numérica.

El entrenador catalán protestó de forma insistente ante el cuarto árbitro, combinando gestos de enojo con sonrisas irónicas, lo que le valió una amonestación. De esta manera, la esperada remontada que anhelaba la afición local se desvaneció rápidamente.

El City había mostrado argumentos para ilusionarse con un inicio favorable. Tras un error de Fede Valverde en el primer minuto, el equipo generó tres ocasiones claras en apenas cinco minutos: un remate de Rayan Cherki que detuvo Courtois, otra intervención del arquero belga ante Rodrigo Hernández y un intento de Reijnders bloqueado por la defensa.

Sin embargo, cuando el gol parecía cercano para el conjunto inglés, el Real Madrid golpeó de contraataque, una de sus principales fortalezas. Vinícius desbordó por la banda, superó a Matheus Nunes y estrelló el balón en el poste. En la jugada siguiente, Arda Güler asistió nuevamente al brasileño, cuyo disparo terminó siendo despejado por Bernardo Silva con el brazo en la línea, acción que derivó en el penal tras la revisión del árbitro Clément Turpin.

Vinícius convirtió desde los once metros, dejando atrás el penal fallado en el partido de ida, y consolidó el dominio del equipo español. A partir de allí, el encuentro tomó un rumbo más favorable para el Madrid, con su afición celebrando y el equipo manejando el ritmo del juego.

Antes del descanso, el City logró descontar con un gol de Erling Haaland, aunque el impulso no fue suficiente para cambiar el desarrollo del partido. En inferioridad numérica, el conjunto inglés no logró inquietar seriamente la clasificación del rival.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa mantuvo el control y generó situaciones con relativa facilidad, mientras que los intentos del City se diluían, incluso con dos goles anulados por fuera de juego a Doku y Marmoush.

Con el partido prácticamente definido, Vinícius selló el 1-2 definitivo, confirmando una nueva victoria del Real Madrid en el Etihad Stadium.

La única nota negativa para el conjunto español fue la lesión de Thibaut Courtois, quien debió ser reemplazado en el entretiempo por Andriy Lunin tras sufrir molestias en el aductor. El arquero suplente respondió de manera correcta cuando fue exigido.

A pesar de este inconveniente, el Real Madrid se retira fortalecido de Mánchester. La clasificación podría marcar un punto de inflexión en su temporada, con aspiraciones tanto en la liga como en la Champions, donde podría enfrentar al Bayern de Múnich en cuartos de final.

Por su parte, el City atraviesa un momento complejo: tras quedar prácticamente sin opciones en la Premier League y eliminado de la Champions, sus principales objetivos se reducen a las competiciones locales. Para Guardiola, el panorama abre interrogantes sobre el futuro inmediato, en lo que podría ser una de sus temporadas más difíciles al frente del club.

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