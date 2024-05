Belkis Ayón, de Cuba para el mundo

Transcurridos casi 25 años de su suicidio, la fascinación por su arte mantiene la vigencia como lo demuestran las exitosas exposiciones retrospectivas de su obra en América y en Europa.

Belkis Ayón Manso nació y murió en La Habana. Fue una artista notable, compleja, enigmática, sobrecogedora, con una carrera sólida y admirada. También fue profesora de Arte en Cuba. Su obra ha generado interés y alcanzado reconocimiento desde sus inicios hasta hoy.

Ayón estudió en el Instituto Superior de Arte de La Habana, se especializó en la técnica de la colografía y el grabado desde 1988. Su obra está influida por la mitología religiosa afrocubana abakuá que, a su vez y como lo sugieren sus grabados, combina con algunos elementos religiosos del cristianismo. Tanto las técnicas como el contenido de la obra dotaron de vida y de identidad a su expresión y manifestación artísticas.

Dicen, quienes la conocieron, amigos y colegas, que a través de las escenas que recreaba en sus grabados también manifestaba el dramatismo de la vida en un contexto como el que supone Cuba, con su consecuente carga de censura, ausencia de libertades y violencia en sus diversas manifestaciones.

Tras su muerte, la familia de la artista se organizó profesionalmente y gestiona su obra a través de una fundación creada para tal fin. En la última década se han realizado más de siete exposiciones individuales en Estados Unidos, en España, y ya se planea otra exposición en Inglaterra. Ahora, y hasta mediados de mayo, la colección puede visitarse en Miami, en la Galería David Castillo.

A la consulta de si ha habido un resurgimiento y renacer de la obra de Ayón, transcurridos varios años de su muerte, el galerista e historiador de arte, David Castillo dice "sí, pero..". Y al matizar la intensidad de ese sí no quiere dejar lugar a dudas: "Ayón no era una artista olvidada, no es que no hubiera sido conocida y considerada en vida. Nunca fue ignorada, era una artista reconocida que, trabajando desde Cuba, exponía en la Bienal de Venecia y trabajaba con diversas instituciones en el mundo. Eso ya dice que hay un interés en la obra y que ese interés no se debe a su muerte, sino al objeto. No responde a una narrativa personal, sino a su creación".

Durante su vida, siendo muy joven, Ayón obtuvo importantes reconocimientos, premios de litografía en Europa, también estuvo en una Bienal de Venecia, colaboró en proyectos y obras en instituciones de Canadá y de Estados Unidos. "Todo ello da cuenta de una vida de logros y de reconocimientos importantes que muchas veces no le llegan a otros artistas en toda una vida. Y Belkis, siendo muy joven, lo logra. Y, todavía logra más porque después de muerta su obra vuelve a la Bienal de Venecia, se presenta en diferentes museos y espacios artísticos de Europa y de Estados Unidos", concluye Castillo.

Una artista enigmática

Artistas cubanos recuerdan a Ayón como una persona muy especial, divertida, alegre y con una de las obras más misteriosas y enigmáticas del arte cubano, apuntan a que no han sido pocos quienes han tratado de encontrar una relación entre su obra mística y su temprana muerte. Otros notan que la producción artística del año previo a su muerte tiene un carácter más autobiográfico y transmite inquietud.

Ayón se suicidó el 11 de septiembre de 1999, con un disparo en la cabeza, estaba en casa de su abuela y tenía 32 años. No hubo notas ni despedidas, hasta hoy se desconocen los motivos de su decisión y por qué eligió poner punto final a su existencia. Al comentar brevemente aspectos de la vida y de la obra de Belkis Ayón con Robert Mack, especializado en cuestiones de felicidad, plenitud y temas análogos, el experto estadounidense en Psicología Positiva analiza que el desenlace de esta artista no deja de ser una trágica historia y un recordatorio conmovedor de que el éxito externo no conduce ni garantiza la felicidad interna. "La aparente contradicción y dicotomía entre la personalidad o percepción pública de una persona y su realidad privada puede malinterpretarse de manera enorme y profunda".

El autor de "Happiness from the Inside Out" agrega que la decisión de poner fin a la vida, a pesar de una apariencia exterior de satisfacción pone el acento en la importancia de abordar la salud mental con el matiz y la profundidad que esta merece. En la raíz suele haber una gran cantidad de reflexiones que alimentan pensamientos y sentimientos de desesperanza, impotencia, inutilidad y/o falta de sentido -todos ellos hacen que una persona se sienta atrapada de modo permanente en un bucle de pensamientos negativos e inmersa en estos sentimientos descritos-. Mack refiere la complejidad y múltiples aristas y factores internos y externos que hay en juego, insiste en la necesidad de compasión, comprensión y debates abiertos sobre la salud mental y el bienestar. "No podemos leer o incluso juzgar un libro por su portada, ¿Verdad?", inquiere.

* Investigadora, analista y consultora independiente en temas de coyuntura política internacional. Autora de los libros «Diálogos transatlánticos, Marruecos hoy"; «Diálogo transatlántico entre Marruecos e Iberoamérica"; y, «Sexo, pudor y poder. Debates del siglo XXI en el norte de África" (Editorial Alhulia, Granada, España, 2019 y 2021)

* Ilustración : Desobediencia, Obra de Belkis Ayón expuesta en Miami en la Galería David Castillo