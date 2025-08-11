Actividad económica en rojo: la recaudación provincial cayó 7,8% en el primer semestre

El panorama económico de Salta muestra hoy dos realidades bien diferentes. Por un lado, la recaudación local no deja de caer: en el primer semestre del año, los ingresos propios de la Provincia tuvieron un retroceso real (descontando la inflación) acumulado del 7,8%. Se trata de recursos que provienen principalmente del impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo que pagan el comercio, la industria y otras actividades productivas, y que suele funcionar como un termómetro fiel de la actividad económica.

Por el otro lado, Nación comenzó a girar más recursos a las provincias bajo el sistema de coparticipación, leyes especiales y otras transferencias automáticas. En el acumulado a julio, Salta se ubicó como la segunda jurisdicción del país con mayor crecimiento real interanual en estos envíos, con un 7,2%, sólo detrás de Buenos Aires. Este incremento significa un alivio para las cuentas provinciales, ya que del total de gastos alrededor del 70% son con recursos nacionales, pero contrasta con la situación de quienes componen el entramado económico local: comercios, productores agropecuarios, industrias y prestadores de servicios.

El detalle de la recaudación local confirma la tendencia negativa. Entre enero y junio, los ingresos de la Dirección General de Rentas de Salta consultados por El Tribuno crecieron nominalmente, pero en todos los meses quedaron por debajo de la inflación interanual: enero registró una caída real del 1,36%, febrero del 5,81%, marzo del 13,14%, abril del 14,44%, mayo del 5,80% y junio del 5,10%.

El total recaudado por Rentas entre enero y junio ascendió a $349.017 millones, frente a los $245.696 millones del año pasado, lo que implica un incremento nominal del 42%, pero insuficiente para compensar el impacto de la inflación interanual.

En este contexto, las advertencias del sector privado se multiplican. La Unión Industrial Salteña, alineada con la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó su preocupación por la caída del nivel de actividad y la pérdida de puestos de trabajo. Pedro Pittaluga, su director Ejecutivo, señaló en una entrevista con Radio Salta que "urge implementar modernización laboral, líneas de crédito y seguir con la reducción impositiva".

Señaló que la construcción y la metalmecánica son los rubros más golpeados, con retrocesos del 15% al 20% en la producción, y advirtió por el impacto del contrabando.

Lo mismo desde el comercio, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, describió un consumo retraído: "La gente ya no se stockea y sólo espera las ofertas", afirmó, marcando un cambio en los hábitos de compra que se suma a la pérdida de poder adquisitivo.

El dirigente explicó que el comercio atraviesa una "meseta estable, pero abajo".

"La gente no tiene plata. Suma el dinero del cobro en los primeros diez días y lo utiliza para el alquiler, la luz, los servicios, y después queda con la posibilidad de usar la tarjeta para financiarse. Compra lo necesario, no se estoquea, y siempre está esperanzada de que haya ofertas o bajas de precios", agregó

En ese contexto, remarcó que la situación es aún más crítica para quienes trabajan en la informalidad: "No está bancarizado, no tiene tarjeta, y tiene que salir a comprar donde puede".

En tanto, la UIA estimó que, desde agosto de 2023, se perdieron 37.000 puestos de trabajo industriales a nivel nacional, un promedio de 1.500 por mes. En Salta, la delegación de esta institución trabaja junto a la Provincia y la Cámara de Comercio e Industria en la creación de un observatorio que mida la evolución de la actividad industrial local.

Evolución

Un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) marcó que entre enero y julio de 2025, las transferencias automáticas sumaron $33,576 billones en todo el país, frente a $21,462 billones en igual período de 2024. En términos nominales, esto implicó un aumento del 56,4%, y al descontar la inflación del período, una suba real del 4,4%.

En ese contexto, Salta recibió un 7,2% más en términos reales interanuales, superando así la media nacional. Según el Iaraf, todas las jurisdicciones cerraron el acumulado con números positivos, aunque con diferencias: la provincia con mayor crecimiento real fue Buenos Aires (7,4%) y la menor fue CABA (0,5%).

Si se observa el acumulado de los primeros siete meses a precios constantes de julio de 2025, el nivel total de transferencias automáticas se ubica en el sexto lugar de los últimos diez años. Esto implica que, pese a los dos últimos meses de recuperación, los envíos reales siguen siendo un 9,3% menores que en el mismo período de 2023.

El principal motor de la suba en las transferencias automáticas nacionales fue la recaudación del Impuesto a las Ganancias, que creció un 20% real interanual.