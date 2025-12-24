Michi Mundi: un museo repleto de arte gatuno

"Los animales fueron/ imperfectos, / largos de cola, / tristes de cabeza.

Poco a poco se fueron/ componiendo, / haciéndose paisaje, / adquiriendo lunares, gracia, vuelo.

El gato, / sólo el gato/ apareció completo/ y orgulloso:/ nació completamente/ terminado, / camina solo y sabe lo que quiere" (*)

El primer domingo de diciembre se escucharon maullidos líricos en el Museo de la Ciudad. Casa de Hernández, y es que los chicos del Taller Azul, de la mano de Silvia Katz y Jimena Pallarols inauguraron la muestra: "Michi Mundi": cuadros, esculturas, textos, objetos con historia, dioramas y libros.

Las voces de Agustina Vidal y Ana Issa con acompañamiento en piano de Milagros Bosso Galli, interpretaron la obra "Duetto buffo di due gatti" de Gioacchino Rossini en el patio de un museo repleto de arte gatuno.

La muestra que estará vigente hasta el 27 de febrero de 2026 se distribuye en todas las salas del museo. En planta baja se puede ver una colección de dioramas: pequeñas obras en 3D tipo maqueta de los chicos y chicas del Taller Azul; y en planta alta: obras referidas a gatos de ex alumnos del taller, artistas plásticos, poetas y una selección de obras del proyecto "35 pirulines" realizada en 2023 para celebrar los 35 años del Taller Azul.

Niños y niñas artistas presentaron el trabajo anual del taller, que hace 37 años, ofrece este espacio de arte y creatividad rodeado y en medio de mesas, bancos, acuarelas, patio, hamaca, libros, ideas, lecturas, experimentaciones y gatos.

Además de la colección de dioramas que se expone en el museo, el trabajo anual del taller se concentró en la realización del libro "Michi Mundi" que reúne textos e imágenes de más de sesenta artistas de entre cinco y catorce años, quienes luego de trabajar todo el año sobre los gatos pueden decir: "En el taller aprendimos que ellos son quienes nos adoptan, que no somos sus dueños, si no sus humanos de confianza, los que ellos eligen, de vez en cuando, para compartir el asombro entre lápices, un juego o un silencio lleno de cariño y misterio", según se expresa en el prólogo del libro.

Los ejemplares, se presentan con cuatro alternativas de tapas, para honrar especialmente a algunos de los michis del Taller Azul, porque como expresa Silvia Katz en el prólogo: "La historia del Taller Azul no puede contarse sin los gatos que lo habitan, están en su génesis y en su ADN, compartiendo con los chicos su manera libre de andar por el mundo"

La temática de los gatos es abordada desde la imagen y desde lo literario con historias cortas, preguntas ficticias, invención de palabras que contengan la raíz gato o variaciones, entre otras posibilidades.

Con esta edición Laralazul celebra su libro número 28 del taller. La editorial que se inauguró en 1995 publicó su primer libro con los niños y niñas del taller, manteniendo una periodicidad anual de este tipo de publicaciones hasta el 2001, que por motivos referidos a la crisis que atravesamos en el país, discontinuó por dos años las ediciones. Lo mismo sucedió en 2024 a causa de las subas desproporcionadas en insumos de imprenta.

Sin embargo, en los años en que no se pudo realizar el libro colectivo en imprenta, se realizaron ediciones artesanales únicas que dan valor al trabajo creativo de los niños y niñas y de las profesoras a cargo del taller que buscaron alternativas viables para vehiculizar las ideas trabajadas a lo largo de esos años.

Michi Mundi, se presenta como un gatálogo obligatorio para gatófilos y no defrauda en su objetivo. Amantes de los gatos podrán reconocerse en las declaraciones más personales de los artistas, así como sus gatos podrán reconocerse en las imágenes y los gatorreportajes.

"El hombre quiere ser pescado y pájaro, /la serpiente quisiera tener alas,/el perro/ es un león desorientado, / el ingeniero quiere ser poeta,/ la mosca estudia para golondrina,/ el poeta trata de imitar la mosca,/ pero el gato/ quiere ser sólo gato/ y todo gato es gato/ desde bigote a cola,/ desde presentimiento a rata viva,/ desde la noche hasta sus ojos de oro.*

(*) Oda al gato, de Pablo Neruda (fragmentos)

.