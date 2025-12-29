Pasado, presente y futuro de la geología en Salta

La Universidad Nacional de Salta ocupa un lugar destacado en la enseñanza de la geología. Con un excelente plantel de profesores y una importante matrícula de alumnos, y en donde concurren todos los factores para hacer atractiva la carrera como es el vivir inmersos en el orógeno centro-andino, un edificio en formación activa por la subducción de las placas Pacífica de Nazca y Continental Sudamericana.

Con montañas inyectadas por venas y cuerpos metalíferos, salares ricos en evaporitas y en salmueras de litio, y pliegues subandinos con reservorios de petróleo y gas. Con aguas subterráneas que deben ser alumbradas para el agro y la ganadería. Con presencia de rocas y fósiles de los últimos 600 millones de años y donde están representados grandes momentos de la Tierra de los tiempos Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Océanos profundos, invertebrados fósiles marinos, dinosaurios y hasta mamíferos de la megafauna de la era glaciar.

Rocas, minerales, montañas, volcanes, salares, paisajes, terremotos, avalanchas, suelos, aguas subterráneas, petróleo, gas y cientos de temas más relacionados al estudio directo de la geología.

Premio "Dr. Apolo Ortiz"

A fines de 2025, unos 40 alumnos terminaron exitosamente el cursado de las materias optativas "Geología de los Boratos", que incluye además salares, salmueras y litio, así como "Historia de la Geología de América Latina". También participaron de clases extras y especiales de la cátedra libre "Teoría, Historia y Filosofía de la Geología". La única cátedra en la Universidad que cuenta con cuatro doctores en su dictado, y que honra la memoria de hombres y mujeres que dejaron un profundo legado. A mediados de diciembre de 2025 egresaron dos alumnos de los cuales fui su codirector de tesis profesionales.

Luis Peñaranda defendió exitosamente su tesis el 11 de diciembre de 2025 sobre la Formación Sancha, en la sierra homónima, que son rocas marinas precámbricas y están entre las más antiguas de Salta. Fue dirigido por la geóloga Mercedes Ortega quien trabaja actualmente en su doctorado sobre depósitos metalíferos de la sierra de Cobres.

Peñaranda estudió la génesis de unos nódulos presentes en Sancha, su geoquímica, factores de crecimiento basado en los trabajos del Prof. Dr. José Selles Martínez, presencia de Tierras Raras, entre otros aspectos.

Esa región fue estudiada originalmente por el Dr. Apolo Ortiz (1936-2015), uno de los primeros egresados de la vieja UNSa cuando ésta dependía de Tucumán. El Dr. Ortiz se destacó a nivel nacional como un notable geólogo petrolero. Fue él quien puso en valor las calizas negras marinas de la sierra de Sancha.

Por todo ello la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Dr. Apolo Ortiz" al flamante geólogo Luis Peñaranda.

Premio "Dr. Lorenzo F. Aristarain"

El 12 de diciembre de 2025 defendió exitosamente su tesis profesional Fátima Fernández. Realizó su trabajo de tesis, bajo la dirección de la Dra. Teresita Ruiz, sobre el borato hidroboracita cuyas máximas reservas mundiales se encuentran en la sierra de Sijes en la Puna salteña.

Los estudios mineralógicos sobre los boratos de la Puna comenzaron con una larga tradición de los doctores Cornelius Hurlbut Jr. (1906-2005), mineralogista de la Universidad de Harvard, y su discípulo Dr. Lorenzo F. Aristarain (1926-2013). Ambos descubrieron especies mineralógicas nuevas para la ciencia que hoy son de importancia internacional, entre ellas ameghinita, rivadavita, teruggita, aristarainita, entre otras. Aristarain fue un científico muy enamorado y comprometido con Salta al punto que donó su valiosa colección de minerales a la UNSa, que hoy se expone en el hall de la Escuela de Geología.

Aristarain pidió que sus cenizas descansaran en la sierra de Sijes y se cumplió su voluntad. Él nos honró prologando un libro salteño sobre "Mineralogía de los Boratos". Por todo ello la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Dr. Lorenzo F. Aristarain" a la flamante geóloga Fátima Fernández.

Premio "Prof. Dr. Carlos H. Moreno Espelta"

Otras dos tesistas recibieron sus menciones y fueron las geólogas Florencia Sandullo y Mariana Rosales. Sandullo estudió el campo termal y paleo-termal de El Sauce donde ocurren géiseres fósiles alimentados por aguas geotérmicas. Durante su estudio descubrió además huellas y huevos de dinosaurios en la Formación Yacoraite, una caliza que se explotó allí para la fabricación de cemento hasta la década de 1980. Logró sacar una edad carbono-14 para demostrar que ese campo geiseriano estuvo activo hasta tres mil años atrás.

Los estudios originales de ese y otros campos termales fueron llevados a cabo por el Dr. Carlos H. Moreno Espelta (1920-2010), uno de los primeros profesores de geología de la vieja UNSa. Moreno Espelta comenzó con las investigaciones de Geotermia en el NOA y estudió los acuíferos calientes desde Rosario de la Frontera hasta la Puna en las décadas de 1970 y 1980.

Por todo ello la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Prof. Dr. Carlos H. Moreno Espelta" a la geóloga Florencia Sandullo.

Premio "Prof. Dr. Gilberto F. Aceñolaza"

Por su parte Mariana Rosales se convirtió en una estudiosa de las rocas con fósiles marinos del Paleozoico inferior. Realizó su tesis en la Quebrada de Humahuaca bajo la dirección del Geól. Emilio Eveling y el ya fallecido Dr. Carlos Cónsole-Gonella (1980-2022) de la UNT. Rosales estudió rocas marinas ordovícicas ricas en trazas fósiles, especialmente skolithos, unos gusanos marinos de ambiente litoral que vivieron en los mares de Gondwana. Continuó con los estudios que realizó por más de medio siglo el doctor

Gilberto F. Aceñolaza (1941-2024). Aceñolaza, cuya vida fue ampliamente recordada en un reciente congreso en Jujuy, fue además presidente del Conicet, estudioso de la soberanía argentina en la plataforma continental, historiador de la ciencia, impulsor de los estudios fosilíferos del Precámbrico y Paleozoico, descubridor del trilobite salteño Sanbernardaspis, entre una multitud de temas científicos.

Por todo ello la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Prof. Dr. Gilberto F. Aceñolaza" a la flamante geóloga Mariana Rosales.

Premio "Prof. Dr. Juan C. M. Turner"

Fue además auspicioso que otros dos geólogos hayan alcanzado sus títulos de doctores en ciencias geológicas bajo la dirección del suscripto.

La ahora Dra. Verónica Rocío Martínez realizó su tesis doctoral en el salar de Pozuelos, una cuenca rica en salmueras de litio con la codirección de la Dra. Claudia Galli. Ella logró desentrañar la anatomía del salar y su evolución en el tiempo.

En esa región trabajó en la década de 1960 uno de los grandes maestros de la geología argentina, el Dr. Juan Carlos Manuel Turner (1918-1979). Turner está considerado como el padre de la geología del norte argentino por la inmensa cantidad de trabajo que realizó en la región. Dio nombre a muchas de las formaciones geológicas del NOA y levantó las hojas geológicas más difíciles a lomo de mula.

Por todo ello la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Prof. Dr. Juan C. M. Turner" a la doctora Verónica Rocío Martínez.

Premio "Dr. Luciano R. Catalano"

El ahora Dr. Gonzalo Mauro de la Hoz realizó su tesis doctoral en los depósitos radiactivos de Los Ratones en Catamarca. Dedicó muchos años a investigar las rocas de esos complejos donde aparecen mineralizaciones del Paleozoico superior, entre ellas depósitos de estaño que fueron investigados a mediados del siglo XX por el gran geólogo Luciano R. Catalano (1890-1970). Catalano fue el estudioso de los salares de la Puna y sus boratos, señaló la importancia del litio muchas décadas atrás, fue un estudioso de los minerales radiactivos, del hierro de Zapla, de los depósitos metalíferos de San Antonio de los Cobres, de las fuentes termales boratíferas, de las calizas de Volcán en Jujuy, entre decenas de otros temas de importancia geológica para el país.

Por todo ello la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Dr. Luciano R. Catalano" al doctor Gonzalo Mauro de la Hoz.

Premio "Prof. Dra. Hebe Dina Gay"

La trayectoria en la ciencia fue el reconocimiento a la Dra. Teresita del Valle Ruiz. La Dra. Ruiz ha continuado la tradición de toda una escuela de mineralogía que comenzó con los sabios alemanes que trajo Domingo F. Sarmiento a Córdoba. Nombres que se sucedieron desde A. Stelzner, L. Brackebusch, G. Bodenbender, R. Beder y J. Olsacher, hasta alcanzar a la Dra. Hebe Dina Gay (1927-2018) cuyos discípulos desarrollaron la petrología y mineralogía de Salta. Entre esos discípulos se encuentran los doctores José G. Viramonte, Ricardo J. Sureda (1946-2020), Ricardo H. Omarini (1946-2015) y Miguel A. Galliski. La Dra. Ruiz se especializó en minerales evaporíticos de los salares de la Puna Argentina y fue la descubridora de un nuevo mineral para la ciencia mundial, catalanoíta, un fosfato ácido de sodio de Laguna Santa María.

Por su extensa trayectoria académica la cátedra decidió otorgar el premio recordatorio "Prof. Dra. Hebe Dina Gay" a la Prof. Dra. Teresita del Valle Ruiz.

Exploradores de los cerros

Asimismo, decenas de estudiantes de geología y profesores de colegios, escuelas e institutos participaron de las prácticas de campo sabatinas de la cátedra en el territorio salteño. Entre ellos merecen destacarse a la Lic. Graciela E. Walter, Prof. Silvia Caliba y Fritz Sanjuan Walter, así como las integrantes del Grupo Maywa: Marcela Cardozo, Ana Malvina Morales y Ana Luisa Daher. Las tres integrantes del grupo son además radioaficionadas, rescatistas, especialistas en guiado de montaña, observadoras de aves, fotógrafas de naturaleza, entre otras múltiples actividades.

El aprendizaje de las Ciencias de la Tierra en el campo y la recolección de rocas y minerales lo vuelcan luego en las aulas, gabinetes y laboratorios de sus respectivas instituciones expandiendo entre los alumnos primarios y secundarios el interés por la historia geológica de Salta.