Luis Güemes, un médico brillante

Luis Güemes era salteño, y del linaje de Don Martín, su abuelo, el héroe máximo de la provincia y un prócer en todo el sentido de la palabra. Con su trayectoria como médico, su integridad profesional y su enorme conocimiento trazó una huella que nos enorgullece.

"Como médico, había sido la autoridad que, por más dilatado lapso, ha merecido el acatamiento máximo de la República", lo definió el prestigioso Mariano R. Castex. "Esta gran figura de la medicina nacional tuvo por clientes a los poderosos de su país y, por protegidos a todos los desdichados", lo elogió Daniel J. Cranwell.

Nació el 6 de febrero de 1856, hijo de Luis Güemes Puch y de Rosaura Castro. En la provincia hizo la escuela primaria y el secundario, y realizó estudios en una escuela de Agronomía. Sus vacaciones las pasaba en un predio rural llamado 'El Carmen de Güemes'. En 1873 parte a Buenos Aires a estudiar medicina, en compañía de los Tedín y de su hermano Domingo. Estalla la revolución de 1874, y con su hermano Domingo ingresan como soldados rasos en las filas del gobierno. Se graduó de médico en 1879, con una tesis patrocinada por el Decano, Pedro A. Pardo, denominada 'Medicina Moral'. El doctor Pardo le brindó su consultorio para iniciarse en el ejercicio de la medicina. Para profundizar sus conocimientos se inscribió en un curso de medicina en París, Francia. Allí obtiene por segunda vez su título de médico en 1887. Su tesis de París 'Hemato Salpinx' (Hematosalpine) (Hemosalpingitis), fue inspirada en su maestro Terrillon. Tuvo los mejores profesores de aquel tiempo. Realizó estudios de perfeccionamiento en Austria, Alemania, Inglaterra. Regresó al país en 1888. Su éxito fue muy grande. Fue el médico por antonomasia, el clínico de mayor renombre de Buenos Aires. Compró el consultorio que era del doctor Cleto Aguirre, en Lavalle 869. Atiende no sólo en Capital Federal, sino en el interior y en países vecinos. Sus pacientes esperaban día y noche para ver al "Mago de la medicina". Las consultas empezaban a la tarde y duraban toda la noche hasta la aurora.

En 1895 es designado Miembro de la Academia de Medicina, en el sitial N° 6, en reemplazo del Dr. Mauricio Catán, donde expone su trabajo "La exactitud en la medicina. En 1897 fue designado titular de la recién creada cátedra de Clínica Médica de la UNA. Como profesor de la Universidad nunca reprobó a un alumno hasta que se retiró en 1921. En 1912 fue nombrado Decano de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires. Sin tener militancia política, se vio precisado a representar a Salta como Senador Nacional (1907-1916), varios años vicepresidente del Cuerpo y algunas veces presidente.

Promotor de numerosas leyes: Construcción del Hospital Naval, Ferrocarril Trasandino Salta-Antofagasta. Fuerzas conservadoras lo proclaman candidato a la Presidencia de la República, rehusó a esta distinción ante su vocación médica y universitaria. Falleció en la Capital Federal, el 9 de diciembre de 1927. El hospital interzonal General de Agudos de Haedo lleva su nombre como homenaje. El estadio del Club Atlético Central Norte de Salta se denomina 'Dr. Luis Güemes'. El 7 de diciembre de 1935, en el frontispicio de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires, en la avenida Córdoba, se inauguró un monumento a su memoria realizado en bronce por el escultor Agustín Riganelli con la mención de 'gran médico, gran profesor, gran clínico'. En las instalaciones de La Sorbona, se descubrió una gran placa en bajo relieve recordando su nombre y su ciencia.

Sus libros: "Güemes documentado", 1982, tomos 3 y 7, Plus Ultra. "Datos sobre Doña Carmen Puch de Güemes". Acto de justicia recordar a este preclaro hombre de Salta, proveniente de una familia histórica, que aportó sus saberes al desarrollo de la patria.