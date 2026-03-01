Glaciares, minería y responsabilidad

La reciente aprobación vinculada a la Ley de Glaciares volvió a poner en el centro de la escena un tema que en Argentina despierta sensibilidad inmediata: el agua.

Y está bien que así sea. El agua no es un recurso más. Es vida, es territorio, es futuro. Cuidarla no debería ser motivo de discusión, sino un punto de partida compartido.

Sin embargo, cuando el debate público se simplifica en consignas que oponen agua y minería como si fueran fuerzas incompatibles, algo se pierde en el camino: la comprensión real de cómo funcionan los sistemas productivos y cómo se gestiona, en la práctica, un recurso estratégico.

La minería moderna no se desarrolla en el vacío. Opera bajo estudios de impacto ambiental obligatorios, modelos hidrogeológicos, monitoreos periódicos, auditorías técnicas y controles permanentes. Cada metro cúbico utilizado está medido, reportado y fiscalizado. No es opcional: es parte constitutiva del sistema.

En regiones como la Puna, donde la actividad se encuentra geográficamente aislada, la minería queda expuesta. Visible. Sin otras industrias alrededor que diluyan responsabilidades o impactos. Esa visibilidad, lejos de ser una debilidad, ha impulsado estándares cada vez más altos de gestión y transparencia.

Quienes trabajamos en la industria sabemos que el agua no es un obstáculo a superar. Es una variable crítica que determina la viabilidad técnica, económica y social de cualquier proyecto. Sin gestión hídrica rigurosa no hay inversión posible, no hay financiamiento, no hay licencia social. Paradójicamente, muchas de las opiniones más categóricas provienen de ámbitos urbanos donde el uso del agua es cotidiano pero menos visible: pérdidas en redes, descargas industriales múltiples, consumo agrícola extensivo, crecimiento urbano sin planificación integral de cuencas. Allí el sistema es más complejo, más difuso y menos trazable.

En la minería, en cambio, el sistema obliga a medir. A informar. A rendir cuentas. Eso no significa que no haya desafíos. Los hay, y son técnicos. Significa que existen mecanismos formales para abordarlos.

La protección de glaciares y ambientes sensibles es una política ambiental legítima. Pero el agua en Argentina no depende exclusivamente de una consigna ni de una actividad aislada. Depende de planificación integral, de ciencia aplicada y de reglas claras.

Reducir una discusión compleja a frases como "tu cuerpo es 70% agua y 0% oro" puede resultar efectivo en redes sociales. Pero no describe la realidad productiva ni institucional de una provincia que necesita empleo, inversión y desarrollo sostenible.

Quienes integramos la industria minera somos los primeros interesados en que el agua esté protegida. No desde la comodidad de una opinión, sino desde la responsabilidad directa de operar bajo controles permanentes, estándares internacionales y escrutinio público constante. El desafío no es elegir entre agua o minería. El desafío es gestionar bien ambas cosas.

Porque el desarrollo sostenible no se construye con consignas, sino con sistemas que funcionen. Y en esa construcción, la responsabilidad técnica y el compromiso ambiental no son opcionales: son la base misma de la actividad.