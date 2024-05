Un sujeto juzgado por grooming y delitos afines sigue hostigando a la víctima

Los padres de una joven que actualmente tiene 18 años no saben qué hacer ni cómo seguir actuando frente a un sujeto que, según denunciaron, a pesar de estar siendo juzgado sigue hostigando y tratando de manipular a su hija, la víctima, incumpliendo una larga lista de medidas coercitivas impuestas por ley.

"Hace más de tres años que venimos sufriendo con este tipo, todo este tiempo hasta ahora, incluso en medio de un proceso judicial, se burló de todos de nosotros, a mi familia la destruyó y también se burla de la Justicia salteña", contó E.S., padre de la víctima.

Desesperados, los padres se acercaron a la planta editorial de El Tribuno para contar el extenso y amargo camino que vienen atravesando a causa de un hombre de 32 años, a quien identificaron como "Benjamín Vázquez", quien desde el "2021 se acercó a mi hija y no solo le arruinó la vida a ella sino a todo su entorno", apuntaron.

El 29 de abril el acusado comenzó a ser juzgado en la Sala VII del Tribunal de juicio, a cargo del juez Javier Aranibar, imputado por grooming, abuso de armas y producción de material pornográfico de menores de 18 años, todo en concurso real.

Luego de haber estado detenido tres meses, a pedido de la Fiscalìa Especializada en Ciberdelitos, a cargo de la doctora Sofía Cornejo, por motivos que muchas veces solo la Justicia comprende salió en libertad, con prisión domiciliaria. Desde el lugar donde se encuentra sigue enviando mensajes y entre los destinatarios se encuentra la joven a la que abusó sexualmente, filmó, amenazó y manipuló durante varios meses.

"El último mensaje que envió, desde un número nuevo porque al parecer cambia permanentemente de chip, fue el lunes pasado desde las 16.30 hasta las 20 aproximadamente le escribió a mi hija. Y otra cuestión que nos llama la atención es cómo consigue los números de mi hija, a la que le cambiamos el celular varias veces. A nosotros, toda la familia, también nos envió algún material, es increíble la impunidad con la que se maneja", apuntó el padre.

Extorsión por dinero

Los padres de la víctima contaron que el horror comenzó en el 2021. "Ella lo conoció en la parada de colectivos que está a metros del colegio donde iba mi hija. Él se le acercó para preguntarle dónde podía cargar la tarjeta y siguió charlando. Pasaba una vez a la semana, después dos y así fue como la terminó captando", contó la madre.

Se enteraron de lo que la menor atravesaba luego de varios meses, "cuando mi hija me llama desesperada que el tipo, encapuchado, había tratado de secuestrarla. Ella se subió al 2 D y él también, desde arriba me llamó y en ese momento le dije que no se bajara, que se acercara al chofer". El padre denunció el hecho, y junto a su esposa hablaron con su hija.

"Primero no nos quiso contar, tenía mucho miedo, y después soltó todo. A partir de ese momento nos empezaron a extorsionar y a pedirnos plata, nos enviaban videos y fotos pornográficas de mi hija". Tras un año y meses el sujeto fue detenido, la Justicia le allanó la casa en el barrio Norte Grande, desde donde secuestraron celulares, computadora, videocámara, droga y hasta un arma de fuego.

"La estamos pasando muy mal"

En medio de tanta incertidumbre, con el hombre que abusó de un montón de maneras de su hija siendo una adolescente, la familia de la víctima sigue sintiendo el mismo temor de cuando no lo habían atrapado y no se sabía a ciencia cierta quién era. "Nosotros comenzamos denunciando un ´nn´, después nuestra hija nos dijo que era un tal Leo González, y luego resultó ser que se trata de Benjamín Vázquez", declaró la madre.

"Cuando presentamos todas las pruebas, con capturas de celulares y hasta declaraciones de compañeras de mi hija, desde la Fiscalía de Ciberdelito nos dijeron que a Vázquez ya lo estaban investigando", agregó el padre, "al parecer este mal nacido no solo arruinó la vida de mi familia sino la de otras porque tiene más de una denuncia".

"La estamos pasando muy mal con mi familia, yo no puedo descuidarme un segundo de mi hija, soy prácticamente su guardaespaldas. Durante el tiempo que ella terminó de cursar el colegio secundario, con mi esposa y mis otros hijos tuvimos que turnarnos para acompañarla y quedarnos hasta que terminara su clase y regresara a casa. Y todo porque la justicia nunca hizo nada con este tipo", apuntó E.S.

Diez días antes del inicio del juicio, "recibí en mi casa una denuncia de una excompañera de mi hija, alguien que no vi nunca en mi vida y por ende no conozco. Me acusó por abuso sexual y violencia de género. Tuve que poner un abogado, y si bien ese tema me tiene tranquilo quiero saber si hay algún tipo de vínculo entre el desgraciado que se dedica a interceptar menores en los colegios y esta mujer", contó E.S.

El hombre señaló que no tiene dudas que esas denuncias fueron "para que no pueda presentarme en el juicio. Estoy tranquilo porque tengo un montón de pruebas que desacreditan esas denuncias", finalizó.

El descargo del padre en la audiencia

"Por suerte pude pasar y estar al frente del juez para decirle y preguntarle, con todo el respeto del mundo, ¿cómo puede ser que una persona que incumplió con todas las medidas impuestas por la Justicia siga haciendo lo que se le antoja", sostuvo el padre de la joven y agregó: "Le dije al juez que lo que nos pasa a nosotros, a mi familia, si llegara a pasar con alguna menor de su entorno, ese tipo ya estaría guardado y condenado". Tras un cuarto intermedio, este lunes la audiencia de debate en contra de Benjamín Vázquez se reanudará en la Sala VII del Tribunal de Juicio.