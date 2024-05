Un siniestro vial causó un caos esta mañana en el macrocentro salteño: Una médica terminó con golpes menores

Una médica del Hospital San Bernardo que se dirigía hacia su lugar de trabajo, terminó con golpes leves, luego de que su automóvil fuera embestido por un utilitario perteneciente a una panificadora que se encontraba en pleno reparto de la mercadería. “Ella tenía el paso, cuando ví el automóvil apliqué los frenos pero estos no funcionaron y la camioneta se me fue. No sé realmente por qué pasó, pero parece que los frenos se cristalizaron por el frío y el agua que hay en algunos sectores de la calle”, expresó el conductor del utilitario propiedad de la Panificadora del Norte, el cual admitió culpabilidad.