Tragedia en avenida Paraguay: "Pido como mamá que no le den prisión domiciliaria a este asesino"

Durante la mañana de hoy se desarrolla una audiencia multipropósito en Ciudad Judicial para determinar si le dan prisión domiciliaria o continúa en la Alcaidía el joven que en estado de ebriedad atropelló y mató a cinco personas en avenida Paraguay.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gabriel González, es quien pide que el joven de 21 años y su amigo, quien iba de acompañante el día de la tragedia, continúen con prisión efectiva. La solicitud del Fiscal se fundamenta en la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la investigación en curso, evitando los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento.

Por tal motivo, familiares de las víctimas se encuentran en Ciudad Judicial a la espera de la resolución. Irene Ailan, mamá de Ruth Tabarcache, quien llegó desde Formosa, pidió por favor que no salgan de la cárcel.

¿Por qué prisión domiciliaria? ¿Por qué debe ir a su casa? Nosotros cuando llegamos a casa no tenemos a nuestros hijos, expresó la mamá a los medios. "Es un vacío enorme llegar a Salta y no ver a mi hija. Tengo muchos recuerdos presentes cuando ella me esperaba cada vez que yo venía a Salta. Pido como mamá que no le den prisión domiciliaria a este asesino. Pedimos Justicia. No tengo más a mi hija", dijo visiblemente dolida la madre de la joven.

El hecho ocurrió el pasado 17 de marzo en horas de la madrugada sobre avenida Paraguay de la ciudad de Salta, cuando los acusados, a bordo de un automóvil que circulaba en sentido sur – norte, protagonizaron un siniestro vial con 5 víctimas fatales y otras 6 personas heridas.