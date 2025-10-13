¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Combate de Manchalá
Salta
Alto el fuego
Congreso farmacéuticos
Primera Nacional
Elecciones 2025
Rehenes israelíes
Doble femicidio
Mundial 2026
Combate de Manchalá
Salta
Alto el fuego
Congreso farmacéuticos
Primera Nacional
Elecciones 2025
Rehenes israelíes
Doble femicidio
Mundial 2026

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

DÓLAR BLUE

$1405.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Policiales

Caso Pablo Laurta: encontraron un cuerpo en Entre Ríos e investigan si es el remisero desaparecido

La Justicia si el cadáver corresponde a Martín Sebastián Palacios.
Lunes, 13 de octubre de 2025 18:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Un cuerpo fue encontrado en la ciudad entrerriana de Concordia y la Justicia investiga si pertenece a Matías Sebastián Palacios, el remisero desaparecido que trasladó a Pablo Laurta, el acusado de asesinar a su ex pareja y su ex suegra y de secuestrar a su hijo de 5 años.

Notas Relacionadas

El cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos, informó Noticias Argentinas.

Las autoridades provinciales informaron que este domingo se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, si no que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD