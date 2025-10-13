¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
25°
13 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Primera Nacional
Elecciones 2025
Rehenes israelíes
Doble femicidio
Mundial 2026
Metán
música
Rehenes argentinos
Amistoso Internacional
Boca Juniors
Primera Nacional
Elecciones 2025
Rehenes israelíes
Doble femicidio
Mundial 2026
Metán
música
Rehenes argentinos
Amistoso Internacional
Boca Juniors

DÓLAR BLUE

$1405.00

DÓLAR OFICIAL

$1375.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Espectáculos

Manu Martínez, la hija del líder de Los Piojos que también se dedicó a la música, toca este domingo en Salta

Con su último disco “Día de verano”, realiza una gira por todo el país.
Lunes, 13 de octubre de 2025 18:58
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Al igual que su padre Andrés Ciro Martínez (el líder de Los Piojos y de Ciro y Los Persas), Manu Martinez es música: este domingo se presenta en Salta. ¿Dónde toca y qué estilo hace?

 

Manu Martínez se presentará junto a su banda el 19 de octubre en el Café del Tiempo (Balcarce 901) adelantando canciones de su nuevo disco y las entradas anticipadas con reserva se pueden conseguir al 387- 4145516.

Esta gira también la llevó por Viedma (27/08), Neuquén (29/08), General roca (30/08), Cipolletti (31/08), San Juan (25/09), Mendoza (26/09), General Alvear Mendoza (27/09), San Luis (28/09), Olavarría (10/10), Mar del Plata (11/10) y Tandil (12/10), mientras que este jueves actuará en Río Cuarto, el viernes estará en Córdoba, el sábado en Jujuy, el domingo en Salta y finalizará en Buenos Aires el jueves 6 de noviembre.

La hija del frontman comenzó este año siendo apertura de El Kuelgue en Punta Ballena (Uruguay), participación en los festivales Quilmes Rock (Buenos Aires), Cosquín Rock (Córdoba) e Isoca (San Cayetano).

Día de verano, su último disco

Su último disco “Día de verano” fue presentado con entradas agotadas en la Tangente de Buenos Aires y cuenta con importantes invitados como Jorge Serrano de Los Auténticos Decadentes, Facundo Castaño Montoya de El Zar, Anyi y Javier Casalla de Bajofondo.

 

El disco, producido por Matas Cella navega por los sonidos del género indie, con elementos del folk, el rock y la música latina en canciones en las que Manu retrata fragmentos de su vida en torno al amor y la nostalgia.


Realizó en 2023 una extensa gira por Europa en la cual realizó 15 presentaciones en 10 ciudades de España, Inglaterra, Francia, Italia y Alemania. 

Su disco debut en 2020, “Diecinueve” fue producido por Nico Cotton. Estuvo en festivales como Cosquín Rock, Quilmes Rock, Rock en Baradero, Isoca. Fe parte de los shows de Zoe Gotusso en Plaza de la Música de Córdoba y en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Además, abrió shows de Benjamín Amadeo en La Trastienda, Chiara Parravicini en Lucille, Cruzando el Charco en Vorterix Molotov en el Teatro Coliseo, Kevin Johansen en Teatro Esperanza Iris de Ciudad de México y fue parte de los shows de Ciro y Los Persas en el Teatro Ópera y en el Estadio Vélez Sarsfield en 2022 y 2023.
 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD