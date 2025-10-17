¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

17 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Hospital Ragone
elecciones de octubre
Cámara de Diputados de Salta
Gobierno provincial
caso cordeyro
Especial
Salud publica
Armas y cannabis
Mecheras detenidas
Mecheras detenidas

Tres jóvenes demoradas tras robar ropa con una bolsa trucada en pleno centro

La Policía atrapó a tres mujeres que intentaron huir con prendas de vestir robadas en una bolsa con doble fondo. El hecho ocurrió este mediodía en el centro de Salta. Las sospechosas, de 19, 20 y 23 años, quedaron a disposición de la Fiscalía Penal 2.
Viernes, 17 de octubre de 2025 07:34
La ropa recuperada por la Policía de Salta que fue robada en un comercio por tres "mecheras" en pleno centro salteño.
El mediodía del jueves, el movimiento comercial del centro salteño se vio alterado por un episodio de hurto que terminó con tres jóvenes demoradas por la Policía. Las sospechosas fueron interceptadas luego de sustraer varias prendas de vestir de una tienda y esconderlas dentro de una bolsa modificada, con un compartimiento falso especialmente diseñado para ocultar mercadería.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Base Operativa Vigía, quienes se encontraban realizando tareas de patrullaje preventivo cuando recibieron una alerta sobre el robo en un local de indumentaria. Gracias a la rápida intervención, los uniformados ubicaron a las tres mujeres a pocas cuadras del comercio y confirmaron que llevaban consigo los elementos sustraídos.

Según informaron fuentes policiales, las jóvenes -de 19, 20 y 23 años- transportaban una bolsa con doble fondo, un método que suele utilizarse para evitar que los sistemas de alarma detecten las prendas robadas. En su interior se hallaron varias piezas de ropa con las etiquetas originales y sin abonar.

Las acusadas fueron demoradas en el lugar y trasladadas a la dependencia policial correspondiente. Tras el procedimiento, la mercadería fue restituida al encargado del local, quien reconoció de inmediato las prendas como parte del stock faltante.

La Fiscalía Penal 2 tomó intervención en el caso y ordenó las medidas de rigor para avanzar en la investigación. No se descarta que las jóvenes puedan estar vinculadas a otros hechos similares ocurridos en el microcentro salteño en las últimas semanas.

Fuentes de la investigación detallaron que este tipo de maniobras -comúnmente conocidas como modalidad “mechera”- es una práctica frecuente en zonas comerciales de alto tránsito, donde los delincuentes aprovechan los momentos de mayor concurrencia para sustraer productos sin ser detectados.

Las tres sospechosas permanecerán a disposición de la Justicia mientras se analizan las cámaras de seguridad del local y de la zona, con el objetivo de determinar si contaron con apoyo de otras personas o si actuaron en reiteradas oportunidades.

 

