La Merced: una discusión entre cuñados terminó con una puñalada y la detención por tentativa de homicidio

Una violenta discusión entre cuñados por problemas de convivencia estuvo a punto de terminar en tragedia en la localidad de La Merced. El hecho ocurrió el pasado miércoles al mediodía, en una vivienda de calle 25 de Mayo, casi esquina Irigoyen, una de las calles principales del pueblo.

Según testigos, la pelea comenzó en la cocina de la casa, cuando un joven de 22 años fue increpado por su cuñado, quien lo acusaba de haber sustraído una bolsa de maíz. Lo que empezó como un cruce verbal escaló rápidamente, hasta que el acusado tomó un cuchillo y le provocó una herida punzante en la zona tóraco-abdominal izquierda.

Tras la agresión, el atacante abandonó la vivienda y se dirigió a su lugar de trabajo como si nada hubiera ocurrido. La víctima, gravemente herida, logró salir por sus propios medios hasta la avenida principal, donde fue auxiliada por un automovilista que lo trasladó de urgencia al hospital local.

Los médicos constataron la gravedad de la lesión y dispusieron su derivación inmediata, en código rojo, al Hospital San Bernardo de la capital salteña. Allí fue intervenido quirúrgicamente y permanece en observación, fuera de peligro y sin haber requerido terapia intensiva.

Denuncia y detención

La madre del joven radicó la denuncia y la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas tomó intervención. Por orden del fiscal de turno, el jueves fue detenido el agreso, quien ya fue imputado por tentativa de homicidio y compareció en audiencia de control de legalidad.

El episodio generó fuerte conmoción en la comunidad, ya que tanto víctima como victimario son conocidos en La Merced. Vecinos indicaron que los conflictos entre ambos eran de larga data, aunque nadie imaginó que derivarían en un hecho de violencia de tal magnitud.