La Copa España 2025 reúne a la natación salteña

inicia sesión o regístrate.
La Sociedad Española pondrá en juega el próximo fin de semana la Copa España 2025 de natación en su sede de Balcarce 653, y tendrá la fiscalización de la Federación Salteña de Natación (FESALNA) y de jueces nacionales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADA).
El torneo está reservado para nadadores federados, promocionales y de la categoría master, con licencia nacional o provincial de las categorías Pre A (2017 en adelante), Pre B (2016), infantiles (2014–2015), menores (2012–2013), cadetes (2010–2011), juveniles (2007-2008-2009), mayores (a partir de 2006) y master (1999).
El certamen se disputará en tres jornadas consecutivas. La primera se desarrollará desde las 9 de mañana, la segunda será el mismo día, pero a partir de las 16, mientras que la tercera se llevará a cabo el próximo domingo desde las 9. El torneo se regirá por el sistema de finales directas.