¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
14°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina
La Merced
José Luis Espert
Juan Carlos Romero
Sociedad Española
José Luis Espert
Triple crimen de Florencio Varela
Cámara de Senadores de la Nación
Nuevo Código Penal
Ley de Financiamiento Universitario
Copa Argentina
La Merced
José Luis Espert
Juan Carlos Romero
Sociedad Española
José Luis Espert
Triple crimen de Florencio Varela

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1450.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

La Copa España 2025 reúne a la natación salteña

El certamen se realizará en la Sociedad Española el próximo fin de semana.
Jueves, 02 de octubre de 2025 23:46
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La Sociedad Española pondrá en juega el próximo fin de semana la Copa España 2025 de natación en su sede de Balcarce 653, y tendrá la fiscalización de la Federación Salteña de Natación (FESALNA) y de jueces nacionales de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADA).
El torneo está reservado para nadadores federados, promocionales y de la categoría master, con licencia nacional o provincial de las categorías Pre A (2017 en adelante), Pre B (2016), infantiles (2014–2015), menores (2012–2013), cadetes (2010–2011), juveniles (2007-2008-2009), mayores (a partir de 2006) y master (1999).
El certamen se disputará en tres jornadas consecutivas. La primera se desarrollará desde las 9 de mañana, la segunda será el mismo día, pero a partir de las 16, mientras que la tercera se llevará a cabo el próximo domingo desde las 9. El torneo se regirá por el sistema de finales directas.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD