Lo atraparon con una moto robada tras sustraer dinero en un comercio del centro

Un alerta ciudadana al 911 permitió detener a un hombre vinculado a al menos dos ilícitos registrados en barrio Centro y Tres Cerritos de la capital salteña. El procedimiento se realizó el lunes por la tarde y estuvo a cargo de efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales.

Según informaron fuentes de seguridad, la intervención se originó luego de que un comerciante denunciara la sustracción de dinero desde su local ubicado sobre calle Almirante Brown. De inmediato, el Centro de Videovigilancia aportó las características físicas y de vestimenta del sospechoso, lo que permitió ubicarlo rápidamente.

El operativo de intercepción se concretó en avenida Reyes Católicos y Las Acacias, donde el hombre fue reducido e identificado. En su poder se secuestró una motocicleta con pedido judicial de secuestro, dinero en efectivo y otros elementos que serían de interés para la causa.

El detenido, de 59 años, quedó a disposición de la Fiscalía Penal 2, que investiga su posible participación en los robos registrados en la zona céntrica.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y el trabajo articulado entre el sistema de 911, videovigilancia y personal policial, lo que permitió esclarecer en pocos minutos un hecho que mantenía en alerta a omerciantes de la capital.