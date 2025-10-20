Juicio por Jimena Salas: Los alegatos comenzarán el 6 de noviembre

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales Mónica Poma, Leandro Flores y Gabriel González, representa al Ministerio Público Fiscal, en la audiencia de debate contra Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra, como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa, por el concurso premeditado de dos o más personas, y femicidio, en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

Al reanudarse la audiencia, prestaron declaración una perito de Gendarmería Nacional y tres peritos informáticos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes estuvieron a cargo de la extracción de información de celulares, chips telefónicos y cámaras de seguridad durante la investigación.

También brindó su testimonio un efectivo policial que reviste en la Unidad de Investigación UGAP, quien el 21 de septiembre de 2022, realizó el traslado de Javier Nicolás Saavedra desde Tartagal a la ciudad de Salta, junto a otros tres efectivos.

Relató que cuando circulaban por General Güemes, a la altura del crematorio, sintió ruidos de esposas y sintió un golpe en la cabeza. El detenido se abalanzó sobre él e intentó girar el volante hacia el carril contrario, por donde circulaban camiones y otros vehículos.

Señaló que forcejeó para evitar «estrellarse» con los vehículos que venían de frente y que afortunadamente no salieron del carril por el que circulaban.

El detenido fue reducido y dijo no recordar mucho luego de lo sucedido, ya que quedó confundido, «tildado y en shock». Relató que condujo hasta la ciudad de Salta y pusieron al detenido a disposición.

Tras lo sucedido, señaló que vivió situaciones de angustia y llanto, por lo que estuvo de licencia por tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Finalmente, se incorporó por lectura, el informe de la pericia psicológica realizada por una profesional del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, a Carlos Damián Saavedra, donde es caracterizado como una pesona que no presenta interés en los otros (independientemente del género), lo que lo lleva a no considerar a éstos o a sus necesidades. Señala haber detectado indicadores de impulsividad y agresividad, con conductas de tipo manipuladoras destinadas a conseguir su beneficio personal tendiendo a evadir la responsabilidad de las mismas.

Remarca que muestra una imagen de sí mismo, de integridad moral, respecto a los valores sociales, pero ello no concuerda con sus características o rasgos de personalidad.

Los miembros del Tribunal, antes de disponer el cuarto intermedio hasta este martes 21, informaron que está previsto que la ronda de testimoniales concluya el próximo 27 de octubre y que el día 28 se realice una inspección ocular sobre los automóviles secuestrados, según solicitó la defensa de los acusados. En tanto, los alegatos de las partes, se fijaron para los días 6 y 7 de noviembre.