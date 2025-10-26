PUBLICIDAD

26 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Tenía pedido de captura en Mendoza y cayó en Orán

Un patrullaje preventivo permitió detenerlo.
Domingo, 26 de octubre de 2025 02:05
El operativo de los bicipolicías.
Un hombre de 31 años, que tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Mendoza, fue detenido en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán durante un operativo de patrullaje preventivo realizado por efectivos de la División Bicipolicías.

El momento

El procedimiento se concretó cuando los uniformados recorrían una plaza céntrica y observaron a un individuo en actitud sospechosa. Al solicitar su identificación y realizar la consulta en el sistema informático policial, constataron que el sujeto tenía un código rojo de búsqueda vigente por una causa de amenazas, radicada en la provincia cuyana.

De inmediato, los efectivos procedieron a la detención del sospechoso, quien fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal correspondiente, que dispuso las actuaciones de rigor y la comunicación con las autoridades judiciales de Mendoza.

La División Bicipolicías, dependiente de la Policía de Salta, cumple un rol clave en las tareas de vigilancia y control en espacios públicos, permitiendo una rápida respuesta ante situaciones irregulares.

