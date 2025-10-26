Nueve listas compiten por las tres bancas de la Cámara Baja

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

La provincia de Salta renovará en estas elecciones tres de sus siete bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, además de la totalidad de sus tres escaños en el Senado nacional.

El recambio legislativo definirá no solo la gobernabilidad del oficialismo libertario, sino también la capacidad de articulación de las fuerzas provinciales y opositoras en un Congreso que se proyecta con equilibrio ajustado.

En esta contienda, concluyen los mandatos de los diputados Pamela Calleti, Carlos Zapata y Emiliano Estrada, siendo este último el único que buscará su reelección. De las tres bancas en disputa, el oficialismo libertario solo arriesga una, la que ocupa actualmente Zapata.

En la categoría de Diputados nacionales, las listas presentan una competencia variada que refleja el mapa político provincial.

Por La Libertad Avanza, la nómina está encabezada por María Gabriela Flores, acompañada por Carlos Zapata y Paola Mielnik.

El frente Primero los Salteños, vinculado al oficialismo provincial de Gustavo Sáenz, postula al médico Bernardo Biella, junto a Oriana Névora y Juan Cruz Curá.

Por el Partido de la Victoria, se presentan Marcela Jesús, Guido Giacosa y Blanca Chacón Dorr.

En tanto, Fuerza Patria lleva al actual diputado Emiliano Estrada, secundado por Mercedes Figueroa y Carlos Rodas.

También compiten Sole Farfán, Renán Castellanos y Fabiana Beky por la Unión Cívica Radical; Andrea Villegas, Jesús Choque y Carmen Venencia por el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad; Emilio Fernández Ortiz, Bárbara Marinaro y Cristian Sanconte por el Movimiento al Socialismo; Nicolás Vedia, Luciana Latorre y Pablo Muro Sanmillán por el Partido Renacer; y Julio Quintana, Georgia Romero y Cristian Pereyra por Política Obrera.

La batalla salteña

La disputa por las bancas salteñas adquiere una relevancia nacional: los libertarios buscan reeditar el desempeño de Javier Milei en 2023, cuando La Libertad Avanza superó el 40% de los votos en la provincia.

Por su parte, el kirchnerismo apunta a sostener su representación plena en el Senado y recuperar espacio en la Cámara Baja, mientras que el oficialismo provincial intenta consolidarse como una fuerza con peso propio, de la mano del gobernador Gustavo Sáenz y su lista Primero los Salteños.