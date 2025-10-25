Dónde voto en Salta: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas nacionales de octubre de 2025

Los salteños ya pueden consultar el padrón electoral definitivo para las elecciones legislativas 2025, que se realizarán el domingo 26 de octubre en todo el país. A través del sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral, los ciudadanos pueden verificar dónde votan, la mesa y el número de orden, además de confirmar si hubo cambios en su lugar de votación respecto de anteriores comicios. En estas elecciones nacionales se vota por primera vez con el sistema de Boleta Única de Papel.

En Salta, miles de electores acudirán a las urnas para elegir diputados y senadores nacionales, en una jornada clave para definir la representación provincial en el Congreso. Para evitar demoras, se recomienda consultar con anticipación el padrón electoral y llevar el documento habilitado para votar. El trámite es gratuito y puede realizarse en línea desde cualquier dispositivo, ingresando a www.padron.gob.ar.

Paso a paso, cómo consultar el padrón electoral

Ingresar al sitio oficial.

Completar los datos: número de DNI , género según figura en el documento y distrito.

, género según figura en el documento y distrito. Resolver el captcha de seguridad y presionar el botón “Consultar”.

Anotar los datos de votación: escuela, número de mesa y orden que aparecen en pantalla.

y orden que aparecen en pantalla. Verificar antes de votar: el domingo 26 de octubre conviene chequear nuevamente, ya que la Justicia Electoral puede ajustar locales hasta 48 horas antes de la elección.

Elecciones 2025: qué se vota en Salta el 26 de octubre

En los comicios legislativos nacionales, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la Cámara de Senadores. Este año, Salta elegirá 3 diputados y 3 senadores nacionales, por lo que los resultados serán clave para definir la representación de la provincia en el Congreso.

Las elecciones legislativas, que se realizan cada dos años, tiene como fin la renovación de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Así, en total, se elegirán 24 senadores y 127 diputados nacionales.

Quiénes pueden votar en las elecciones 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral.

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. No deben estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero, figurar en el padrón y no estar inhabilitados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones 2025

El voto no es obligatorio para ciertos grupos. Están exentos de la obligación de sufragar: