Elecciones legislativas nacionales 2025 Salta: quiénes son los candidatos a diputados y senadores nacionales

El próximo 26 de octubre, la provincia de Salta vivirá una jornada clave con las elecciones legislativas nacionales 2025, en las que se renovarán tres bancas de diputados y tres de senadores nacionales. Este proceso marcará el final del mandato de Emiliano Estrada, Pamela Calleti y Calros Zapta en Diputados, y de Nora Giménez, Sergio Leavy y Juan Carlos Romero en el Senado. Los salteños deberán elegir a sus nuevos representantes que defenderán los intereses provinciales en el Congreso de la Nación durante los próximos años.

Estas elecciones legislativas 2025 el país definirá el nuevo mapa político en el Congreso Nacional, con representantes que tendrán la responsabilidad de legislar en temas económicos, sociales y productivos que afectan directamente a la región.

Los candidatos a diputados nacionales de Salta en las elecciones 2025, frente por frente

Nueve listas participarán en la contienda para renovar las bancas de diputados nacionales por Salta:

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad : Andrea Villegas, Jesús Choque y Carmen Venencia.

Fuerza Patria : Emiliano Estrada, Mercedes Figueroa y Carlos Rodas.

La Libertad Avanza : Gabriela Flores, Carlos Raúl Zapata y Paola Alexandra Mielñik.

Movimiento al Socialismo : Emilio Ulises Fernández Ortiz, Bárbara Sofía Marinaro y Cristian José Sanconte Cruz coroborar .

Partido de la Victoria : Marcela Jesús, Guido Giacosa y Blanca Chacón Dorr.

Partido Renacer : Nicolás Vedia, Luciana Belén Latorre y Pablo Agustín Muro Sanmillán.

Política Obrera : Julio Quintana, Georgia del Milagro Romero y Cristian Rafael Pereyra.

Primero Los Salteños : Bernardo Biella, Oriana Névora y Juan Cruz Cura.

Unión Cívica Radical: Soledad Farfán, Renán Castellanos y Fabiana Beky.

Los candidatos a senadores nacionales de Salta en las elecciones 2025, frente por frente

Para el Senado, se inscribieron también nueve listas: