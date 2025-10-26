Crece el ciber delito: grooming en perjuicio de un niño

Un hombre fue detenido este miércoles 22, en un allanamiento realizado en la localidad de Molinos, donde se le secuestró toda evidencia digital, la cual será analizada.

La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, imputo de forma provisional a un hombre de 28 años como autor del delito de grooming en perjuicio de un menor de edad.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por defensa particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, que permanezca detenido.

La investigación inició a partir de la denuncia radicada por la madre de un menor de edad, al tomar conocimiento de que su hijo intercambiaba mensajes de WhatsApp con una persona mayor, quien fingía ser una niña, y le solicitaba el envío de imágenes con contenido íntimo bajo amenazas.

La evidencia digital secuestrada al sospechoso será analizada, mientras la investigación continúa en trámite.

Capacitación

Justamente, semanas atrás, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, encabezó un grupo de trabajo que se trasladó a localidades de los Valles Calchaquíes para desplegar tareas en La Poma, Payogasta, Seclantás, Cachi y Molinos.

Según explicó la fiscal Cornejo, mantuvieron entrevistas con padres y menores de edad en el marco de investigaciones en curso, se realizó un allanamiento en la localidad de Molinos y se organizaron charlas preventivas e informativas a los alumnos, educadores, padres, personal de Salud y de Seguridad de las localidades antes mencionadas, con advertencias y consejos a tener en cuenta para prevenir delitos de tipo informático tales como grooming, distribución de material de abuso sexual y explotación infantil, además de conductas reprochables como el ciberbullyng y la ciberludopatía.

Los encuentros se realizaron con alumnos del nivel primario, secundario y BSPA, quienes participaron activamente de la charla e intercambiaron experiencias y consultas con la Fiscal y su equipo de trabajo.