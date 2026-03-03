Captan a una familia en moto con dos menores sin medidas de seguridad: "la nena iba colgando"

La avenida Bolivia registra a diario un intenso flujo vehicular, que se incrementa aún más en horarios pico, como el regreso a clases tras finalizar las vacaciones. En ese contexto, ayer por la mañana un usuario de El Tribuno WhatsApp envió una imagen que generó indignación por la situación expuesta, especialmente porque involucraba a menores.

En la fotografía se observa a un joven que circulaba en motocicleta junto a su esposa, quien sostenía de manera muy precaria a una niña. Al mismo tiempo, el conductor llevaba delante de él a otro menor, que según relató el lector que compartió la imagen, no se alcanza a distinguir con claridad.

“Pobres criaturas, no tienen la culpa de semejante irresponsabilidad. Lo peor es que ni siquiera le podés avisar, porque si le tocás bocina o le gritás lo podés distraer y puede pasar cualquier cosa”, expresó el vecino, visiblemente indignado por lo ocurrido.

La escena volvió a poner en debate la importancia de respetar las normas básicas de seguridad vial, sobre todo cuando se trata del traslado de niños. El uso adecuado del casco y la correcta ubicación de los menores en el vehículo no solo es una obligación legal, sino una medida clave para prevenir consecuencias graves en caso de un siniestro.