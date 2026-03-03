Ada Zunino reemplazará a Martín Diez Villa en la Defensoría General

Martín Diez Villa dejará la Defensoría General de la Provincia luego de haber sido designado como integrante de la Corte de Justicia de Salta. El nombramiento ya fue oficializado y el funcionario presentó su renuncia para asumir el nuevo cargo.

Para cubrir esa vacante, el Ejecutivo enviará en los próximos días al Senado el pliego de Ada Zunino, actual jueza de Garantías de Primera Nominación, quien aparece como la candidata propuesta para conducir el organismo.

Zunino integra el Poder Judicial desde hace más de una década. Desde 2015 cumple funciones en el fuero de Garantías y, previamente, fue jueza de Primera Instancia de Personas y Familia de Segunda Nominación en el Distrito Judicial Tartagal.

A lo largo de su trayectoria intervino en expedientes de fuerte repercusión pública. Entre ellos, el crimen de Jimena Salas —donde ordenó la detención de los hermanos Saavedra—, el rechazo de la prisión domiciliaria al ex sacerdote Agustín Rosa Torino y la negativa de libertad a Marcelo Torrico, condenado por el homicidio de los hermanos Leguina. También dictó medidas en el marco de protestas docentes que impedían el ingreso a la ciudad, ordenando liberar los accesos.

El pliego deberá ser tratado por la Cámara alta provincial, que tendrá la última palabra sobre su eventual designación al frente de la Defensoría General.