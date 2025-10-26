Tartagal: Piden imputar a dos médicos del hospital Perón por la muerte de Agustín Herrera

El abogado Alexis Rambert Ríos, querellante en la causa penal que la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas lleva adelante por la muerte de un adolescente que falleció este lunes a consecuencia de una peritonitis y una septicemia generalizada, pidió la imputación de dos médicos del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal y la suspensión de ambos en la prestación de servicios en el hospital cabecera del norte de la provincia, mientras dure la investigación.

Se trata de los médicos Araceli Gorgal y Antonio Padilla, quienes en varias oportunidades asistieron al adolescente de 17 años Agustín Herrera Carbonel, que fue llevado por sus padres por fuertes dolores abdominales, fiebre, dolor intenso en la pierna y otros síntomas compatibles con apendicitis. No obstante, desde el jueves de la semana anterior hasta el domingo, los dos médicos solo le indicaron calmantes, reposo y una dieta hepática. Cuando otro profesional advirtió la gravedad del caso y pidió una intervención quirúrgica inmediata, ya era demasiado tarde: el adolescente, estudiante de la escuela Luis María Preti, falleció por un paro cardiorrespiratorio.

El fiscal Gonzalo Ariel Vega, quien a partir de la denuncia formalizada por los padres del menor dispuso la inmediata autopsia realizada en Orán sobre el cuerpo del infortunado adolescente, informó que el fallecimiento se produjo a causa de una peritonitis que se inició en el apéndice, cuadro que padeció durante cuatro días con dolores insoportables. Al ser llevado de urgencia para una operación, el menor sufrió un primer paro cardíaco del que salió mediante reanimación, pero un segundo resultó fulminante, falleciendo en las primeras horas del lunes anterior.

Una muerte absurda

El penalista de Tartagal, quien también lleva adelante otra querella contra una clínica privada por los fallecimientos de una adolescente de 15 años y de su beba nacida a término -quienes murieron luego de ser infectadas por una bacteria intrahospitalaria-, calificó ambos hechos como “muertes absurdas, perfectamente evitables y que han desgarrado el seno de ambas familias”.

Cualquier abuela, cualquier enfermero sabe que los dolores intensos, fiebre y dolor en la pierna derecha implican que se está frente a una apendicitis, y que tomada a tiempo con una cirugía laparoscópica no deja la más mínima secuela. No sabemos si fue inexperiencia de estos profesionales, que le decían a la mamá de Agustín que lo tenga en dieta y le dé pollito hervido, lo que terminó con la vida de este adolescente y con la paz de esos pobres padres. Pero estos médicos no pueden seguir asistiendo en el hospital porque es un riesgo potencial para los pacientes que llegan confiados en que van a ser atendidos por profesionales, y sucede todo lo contrario”, expresó Ríos.

El abogado consideró que “se faltó a las prácticas mínimas de salud con este chico que sufrió días enteros antes de morir”. Agregó que se debe investigar la conducta del cirujano Zerpa, quien debía cumplir guardia activa el día del fallecimiento de Agustín.

Lo llamaban para que aparezca. Esas cosas no pueden seguir sucediendo y se tienen que sancionar con todo el peso de la ley”, explicó.

Ríos añadió que, “lamentablemente, en menos de dos semanas tenemos la muerte de dos adolescentes: el caso de esta nena de Mosconi, de 15 años, cuya madre decidió que la niña continuara con el embarazo y hacerse cargo de su hija y su nieta; pero en el momento de mayor alegría se quedó con dos cuerpos de víctimas de la impericia y la falta de cuidados. Morirse de sepsis por una bacteria, por falta de higiene, es algo que no se puede tolerar en estos tiempos”.

El letrado anticipó que, en el caso de la muerte por peritonitis en el hospital Perón, la demanda irá **no solo contra los médicos**, sino también contra el **sistema de salud pública**.

Nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario para que estos padres obtengan justicia”, señaló.

En el caso de la adolescente mosconense, la demanda penal y civil es contra la clínica privada de Tartagal, donde la nena tuvo a su beba y, después de 48 horas, fueron trasladadas a Salta capital. La recién nacida falleció en el hospital de Niños, donde quedó acreditada la causa del deceso.