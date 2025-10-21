Dolor y reclamo en Tartagal: investigan la muerte de un adolescente en el hospital Juan Domingo Perón

Tartagal está conmocionada por la muerte de Agustín Herrera, un joven de 17 años que falleció este lunes en el hospital Juan Domingo Perón, luego de ingresar días antes por un fuerte dolor abdominal. Su familia denuncia mala praxis médica y exige justicia.

“Mi hijo entró con un dolor de panza y ahora está muerto. Lo atendieron como si fuera algo leve, le dieron suero, paracetamol y lo mandaron a la casa. Nunca le hicieron estudios, ni análisis, ni ecografía. Cuando lo quisieron operar ya era tarde”, contó con indignación y dolor su padre al medio VideoTar, acompañado por familiares y vecinos.

Fue internado por una gastroenteritis

El joven había sido atendido el sábado 18 por la mañana y diagnosticado con gastroenteritis, según relató su familia. Horas más tarde, al agravarse los síntomas, volvió a ser internado. El domingo, cuando finalmente iba a ser intervenido quirúrgicamente, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a terapia intensiva, donde murió al amanecer del lunes por shock séptico y falla multiorgánica.

“Era evidente que tenía una infección. Estaba hinchado, con fiebre y mucho dolor. Si le hubiesen hecho estudios desde el primer día, mi hijo estaría vivo”, agregó el hombre, que anticipó que denunciará penalmente a los médicos que lo atendieron en la guardia.

La investigación judicial

Tras la denuncia presentada por la familia, la Fiscalía de Tartagal ordenó la autopsia del cuerpo en el CIF de Orán y el secuestro de la historia clínica del joven para analizar las actuaciones del personal de salud. La causa está bajo la órbita de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, a cargo del fiscal Gonzalo Ariel Vega, quien instruye diversas medidas para esclarecer si existió negligencia o impericia médica.

La respuesta del hospital

Desde la dirección del hospital Juan Domingo Perón, en dialogo con Mosconi Tv Color, confirmaron que se abrió un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades. “Hemos ordenado los descargos del personal que intervino y estamos a disposición de la Justicia. Es una situación muy dura, que nos golpea a todos”, expresaron fuentes del establecimiento.

El vocero reconoció además la escasez de profesionales de la salud en la región norte, que atiende a más de 170 mil habitantes. “No estamos exentos a esa realidad, pero seguimos trabajando para sostener los servicios en funcionamiento”, aseguró.