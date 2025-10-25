PUBLICIDAD

Literatura indígena
Elecciones legislativas 2025
Triple crimen de Florencio Varela
Venta de dólares
Javier Milei
Prevención de suicidios
Dólares
Espectáculos

“Lourdes está bien, contenida por sus amistades”, expresó el abogado de la madre

Yamil Castro Bianchi, abogado de la madre de Lourdes, dijo que el lunes se reuniría con la cantante. 
Sabado, 25 de octubre de 2025 13:06
El abogado de la madre de Lourdes Fernández, una de las integrantes del grupo musical Bandana que habría sido víctima de una privación ilegítima de la libertad, sostuvo que la artista se encuentra “bien, acompañada por sus amistades”.

Yamil Castro Bianchi remarcó que el lunes se reuniría con la cantante, quien fue traslada al Hospital Fernández tras el operativo de la Policía de la Ciudad en el edificio de Ravignani al 2100, barrio porteño de Palermo.

El letrado indicó que la damnificada está “bien” y que recibe contención de sus amigos: “Está acompañada de sus amistades”.

A su vez, aclaró que representa legalmente a Mabel López, progenitora de Lowrdez, aunque, si la compositora “lo decide, también la acompañaré”.

El novio de Fernández, Leandro García Gómez, se encuentra detenido por el delito de privación ilegítima de la libertad y este viernes se negó a responder preguntas durante su citación a declaración indagatoria.

El hombre brindó su versión de los hechos, señaló que la víctima “no quería salir de la casa” y que “fue el único que consumió drogas”.

García Gómez, que había sido denunciado en 2022 por violencia de género en perjuicio de la intérprete, está alojado en la alcaidía ubicada en la calle Beasley al 3800.

