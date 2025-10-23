PUBLICIDAD

Espectáculos

Hallaron a Lourdes Fernández: estaba en el departamento de su pareja, quien fue detenido

La Policía lo revisó al mediodía, pero Leandro García Gómez no los dejó recorrerlo todo y tuvo que acatar la decisión porque no había orden de allanamiento.
Jueves, 23 de octubre de 2025 22:43
La cantante Lourdes Fernández, ex integrante del grupo musical Bandana, fue hallada esta noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el mismo departamento que pertenecía a su pareja Leandro Esteban García Gómez, quien finalmente fue detenido.

Fuentes policiales y judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional  número 47 dio finalmente  la orden de allanamiento en el domicilio de la calle Ravignani 2386, donde vive García Gómez, a la División Investigaciones Comunales 14 de la fuerza porteña.

En el interior del departamento fue encontrada Lourdes, pero su pareja estaba y se dictó una orden de captura contra él.

Momentos después el prófugo fue detenido por efectivos de la Policía de la Ciudad escondido en otro sector del mismo edificio.

En el lugar se encuentra personal de la Justicia en compañía de la Policía de la Ciudad.

Durante este jueves al mediodía, García Gómez había facilitado el ingreso a la vivienda a personal policial, pero no le permitió a los uniformados revisar todo el departamento.

Los efectivos tuvieron que aceptar las exigencias del dueño de casa, ya que la Fiscalía interviniente no había dado la orden de allanamiento hasta este momento.

