Autopsia confirmó la causa de muerte de Agustín Herrera y abren investigación por mala praxis

La Justicia investiga una posible negligencia médica en la muerte de Agustín Herrera, el joven de 17 años que falleció en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal antes de ser operado por un cuadro abdominal. Según el informe preliminar de la autopsia, realizada en Orán, Herrera murió por una peritonitis de origen apendicular que derivó en una infección generalizada.

El fiscal Gonzalo Ariel Vega, de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, confirmó que se investigan demoras y posibles errores en el tratamiento, y que se secuestró la historia clínica del paciente. “Trabajamos de manera minuciosa y vamos a reunir todas las pruebas necesarias”, expresó el funcionario judicial.

Dolor e indignación familiar

La muerte del adolescente generó conmoción en Tartagal. Su familia sostiene que el joven no recibió la atención médica adecuada y que hubo demoras críticas en su diagnóstico y tratamiento. “Mi hijo entró con un dolor de panza y ahora está muerto. Lo atendieron como si fuera algo leve, le dieron suero, paracetamol y lo mandaron a la casa. Nunca le hicieron estudios, ni análisis, ni ecografía. Cuando lo quisieron operar ya era tarde”, relató con angustia el padre del joven en diálogo con el medio VideoTar.

Agustín había sido atendido por primera vez el sábado 18 por la mañana, diagnosticado con gastroenteritis y dado de alta. Sin embargo, al agravarse los síntomas, fue nuevamente internado. El domingo, cuando se preparaba su cirugía, sufrió un paro cardiorrespiratorio y fue trasladado a terapia intensiva, donde falleció al amanecer del lunes a causa de un shock séptico y falla multiorgánica.

“Era evidente que tenía una infección. Estaba hinchado, con fiebre y mucho dolor. Si le hubiesen hecho estudios desde el primer día, mi hijo estaría vivo”, agregó el padre, quien adelantó que denunciará penalmente a los profesionales que lo atendieron en la guardia.

Investigación judicial y sumario interno

Tras la denuncia presentada por la familia, la Fiscalía de Tartagal dispuso la autopsia en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) de Orán y el secuestro de la historia clínica del paciente para analizar las actuaciones del personal médico. La causa quedó a cargo del fiscal Vega, quien instruye distintas medidas para determinar si hubo negligencia o impericia profesional.

En paralelo, desde la dirección del hospital Juan Domingo Perón informaron que se abrió un sumario administrativo interno. “Hemos ordenado los descargos del personal que intervino y estamos a disposición de la Justicia. Es una situación muy dura, que nos golpea a todos”, indicaron fuentes del establecimiento a Mosconi TV Color.

El vocero del hospital reconoció además la dificultad para cubrir la demanda sanitaria en la región norte, que concentra una población superior a 170 mil habitantes. “No estamos exentos de esa realidad, pero seguimos trabajando para sostener los servicios en funcionamiento”, señalaron.

Mientras tanto, la familia de Agustín exige respuestas y justicia.