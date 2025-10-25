Una tragedia: hallaron el cuerpo del desaparecido Damián Acosta en el río Arenales

Un joven que se hallaba desaparecido desde la tormenta del sábado 18 a la madrugada fue finalmente encontrado sin vida. En aquel momento, una persona había alertado a la Policía asegurando que un joven había caído a las aguas del canal de la avenida Yrigoyen, a la altura del puente que la comunica con la avenida Tavella.

Hubo versiones encontradas, aunque el comisario a cargo de la jurisdicción aseguró que el aviso se produjo en medio de una fuerte tormenta, cuando el caudal del principal canal de desagüe de la ciudad era verdaderamente grande.

A pesar de que la Policía lo buscó durante toda esa madrugada y la mañana siguiente, el infortunado Damián Acosta no aparecía.

Siete días después —durante los cuales no se dejó de rastrillar ni un solo minuto—, finalmente personal de la División Lacustre, Bomberos y Policía halló el cuerpo del joven en inmediaciones del Parque Industrial, cerca de las barrancas del cerro Bola, donde la profundidad del cauce llegó, en los días posteriores a la tormenta, a superar los 10 metros.

En las primeras horas de la tarde de ayer, la Policía confirmó que el cuerpo encontrado horas antes en el lecho del río Arenales correspondía al joven de 34 años desaparecido la madrugada del 18 de octubre, en Yrigoyen y Tavella.

El hallazgo se produjo en una zona cercana al Parque Industrial y camino a La Pedrera, en las barrancas del cerro Bola.

A ese lugar se accede por un camino utilizado por vecinos y pescadores cuando el río crece, informaron las fuentes. El hallazgo fue realizado por personal de la División Canes de la Policía de Salta.

Posteriormente, la identificación se llevó a cabo gracias a un tatuaje distintivo en el pecho de Damián Acosta, lo que permitió confirmar su identidad.

Lo que se sabe y es de público conocimiento es que Acosta pudo haber sido arrastrado por la corriente del río, tras desembocar en él por el cauce del canal de la Yrigoyen.

Tras este lamentable hallazgo, los fiscales esperarán el resultado de la autopsia para determinar qué fue lo que verdaderamente ocurrió con el joven: si se trató de un accidente o si hubo otras circunstancias.

Las primeras hipótesis indican que el joven cayó a las aguas bravas del canal en la madrugada del sábado 18, y ese alerta está confirmada. La investigación dará respuesta a los interrogantes propios de estos tristes acontecimientos urbanos.

De día, vendía frutas a orilla del canal

Acosta trabajaba vendiendo frutas en la intersección de avenida Independencia e Yrigoyen.

Cómo cayó al canal es todo un desafío investigativo. Quizá cámaras del lugar puedan esclarecer los momentos previos. Si trascendió que su familia había encontrado una remera enganchada en la baranda del canal.

El comisario Cristian Aguilera informó que el operativo de búsqueda incluyó personal de la Policía, Canes, Rural, Ambiental y el cuerpo Lacustre y Fluvial del Cabra Corral quienes trabajaron hasta dar finalmente con el malogrado joven.