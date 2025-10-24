Hallaron un cuerpo en el río Arenales y se presume que sería el joven desaparecido en el canal Yrigoyen

Un cuerpo fue hallado este viernes en el río Arenales, en una zona ubicada pasando el Parque Industrial y camino a La Pedrera. Según las primeras informaciones, se presume que podría tratarse de Damián Norberto Acosta, el joven de 34 años que desapareció el sábado en el canal Hipólito Yrigoyen, durante la fuerte tormenta que azotó la ciudad.

El hallazgo se produjo en un sector del río con una profundidad aproximada de siete metros, a unos 20 metros del camino principal. El descubrimiento fue realizado por personal de la División Canes de la Policía de Salta, junto a efectivos de la Comisaría Quinta, que desde hace días trabajaban en la búsqueda del joven desaparecido.

La identificación preliminar se habría realizado a partir de un tatuaje en el pecho, que coincide con las características aportadas por los familiares de Acosta. Sin embargo, las autoridades informaron que los estudios forenses y la autopsia serán determinantes para confirmar la identidad y establecer las causas del fallecimiento.

Damián Acosta fue visto por última vez el sábado 21 de octubre, cuando, según testigos, se encontraba sobre el canal Yrigoyen en medio del temporal. Desde ese momento, la Policía de Salta, junto con la División Lacustre y personal de la Subcomisaría El Sol, realizaron amplios rastrillajes sobre el curso del río Arenales, donde desemboca el canal, pero hasta ahora no se habían obtenido resultados.

El operativo de búsqueda se inició en la madrugada del sábado, alrededor de las 3, y fue ampliándose en los días siguientes con la participación de unidades especiales y canes adiestrados. El subcomisario Cristian Aguilera había informado el martes que las tareas se desarrollaban en distintos puntos del río, sin novedades hasta ese momento.

Los familiares y allegados del joven, que mantenían una búsqueda constante por su cuenta, fueron notificados tras el hallazgo del cuerpo. Se espera que las pericias determinen en las próximas horas si efectivamente se trata de Acosta y las circunstancias en que perdió la vida.