Diluvio en Buenos Aires: inundaciones en diferentes zonas y miles de usuarios sin luz

Poco antes de las 5 de la mañana de este sábado se desató un diluvio sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Cayeron 100 milímetros de agua en dos horas y esto provocó el anegamiento de parte de la Avenida General Paz, entre otros inconvenientes.

Según el Observatorio Central de Buenos Aires, hasta las 7 había una precipitación acumulada de 102 milímetros y la visibilidad estaba reducida a sólo siete kilómetros como consecuencia de las fuertes lluvias. Debido al anegamiento en la General Paz se podían ver dramáticas escenas de gente caminando con el agua hasta la cintura y algunos autos varados sobre el asfalto y semitapados por el agua. El ministro de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Ignacio Baistrocchi, aseguró que la situación en la Capital “se está normalizando rápidamente” luego de las fuertes lluvias que afectaron distintos barrios durante la madrugada.

El ministro pidió a la población “circular lo menos posible” mientras rige la alerta naranja hasta el mediodía, y remarcó la importancia de no arrojar basura en los sumideros. “Si por alguna razón se saca la basura, que se haga dentro de los contenedores, nunca en la calle, para que el agua pueda escurrir normalmente”, señaló.

Respecto a las inundaciones registradas en la avenida General Paz, aclaró que “esa zona es responsabilidad de la concesionaria nacional Ausol”, aunque los equipos de la Ciudad colaboran despejando los alrededores. “Lamentablemente una persona se descompensó y falleció, pero no fue producto de la tormenta sino de una situación médica”, indicó.

Sobre el tránsito, Baistrocchi informó que toda la ciudad ya puede circular con normalidad, aunque recomendó evitar los pasos bajo nivel durante lluvias intensas. “Son reservorios naturales que usamos para evitar la sobresaturación de los conductos principales”, detalló.

Consultado por la presencia de árboles caídos y vientos fuertes, explicó que se trabaja de manera preventiva: “El suelo está blando y se prevén ráfagas, por eso seguimos monitoreando. No hay registros graves, pero pedimos nuevamente prudencia”.

Finalmente, Baistrocchi confirmó que “no hay lugares de votación afectados” por el temporal y que los equipos seguirán en la calle todo el día para garantizar el normal desarrollo de los comicios. “Queremos cuidar a los porteños en una situación atípica. El sistema de drenaje funcionó bien, pero la colaboración ciudadana es clave para evitar complicaciones”, concluyó el ministro.