Clima en Salta ¿llegará el temporal de Buenos Aires a nuestra provincia?

Fueron intensas las precipitaciones que azotaron la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante esta madrugada. En los canales de televisión porteños informaron sobre cortes de energía, anegamientos y árboles caídos.

Hasta el mediodía cayeron más de 150 milímetros de agua, hubo inundaciones en varios municipio del conurbano bonaerense y varios percances en los distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires.

Ante esa realidad, los salteños se preguntan "¿Cuándo llegará ese temporal? Y El Tribuno le consultó a Ignacio Nievas sobre la cuestión.

"Está lloviendo mucho porque estuvo ingresando aire cálido y húmedo en el AMBA. Al mismo tiempo desde el sur estaba entrando aire de menor temperatura. Entonces como el aire cálido es más más liviano que el del frío entonces se monta sobre el aire frío, sube. Y como esa corriente proviene del océano es entonces que generó todo este tipo de lluvias", comenzó Nievas.

"Ahora, para Salta, lo que se ve es que este temporal está demorado. Para lo que podía preverse es que ya tendría que haber estado instalado desde el sábado temprano. Pero para las próximas horas se siguen manteniendo las perspectivas de que pueda llover. Eso lógicamente viene asociado con un poco de descenso de la temperatura, que no sería demasiado, pero teniendo en cuenta lo que pasó ayer (viernes) con una máxima de 35 grados. Ayer estuvo bravo, bravísimo", dijo Nievas

En el norte fue peor por el viento norte. En Orán registraron una máxima de 39°, Metán 35°y Rivadavia 42 grados.

En la lectura que se le hace a Nievas es evidente que no habla de la llegada de ningún temporal. Al parecer, con el retraso el temporal se "desinfló".

"Para mañana, la temperatura máxima está prevista entre veintiuno a veintidós grados. Hermoso. Una temperatura agradable. Eso sí, las primeras horas de la las horas de la madrugada y primera hora de la mañana estarían frescas porque la mínima estimada está alrededor de los 10 a 11 grados. La recomendación entonces es que si va a votar temprano lleve campera, abríguese. Lo mismo para todos los trabajadores de prensa, autoridades electorales y fuerzas de seguridad que deberán estar desde temprano en las escuelas", dijo Nievas.

Lo que están previendo los distintos modelos, tanto el americano que se llama GFS, como el modelo europeo y el modelo nacional es la ocurrencia de lluvia en las próximas horas y más bajas las probabilidades para mañana. Seguramente los que festejen al aire libre deberán aprovechar mientras puedan y en los reductos electorales cerrados habrá calor y humedad.

"Se prevé una hermosa jornada electoral, al menos en lo que respecta al clima", concluyó el meteorólogo.

Martes frío

Para el lunes está pronosticado que regrasen las altas probabilidades de precipitaciones durante la tarde o la noche, con una máxima de 23°. Se anuncia una semana más fresca.

Para el martes 28, estiman que el termómetro registrará su punto más bajo en las máximas, ubicándose entre los 14° y 16º, acompañado por nuevas lluvias y un ambiente definitivamente fresco.