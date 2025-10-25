PUBLICIDAD

Policiales

Triple crimen de Florencio Varela: Mónica Mujica, la esposa de Sotacuro, se negó a declarar

La detenida fue indagada por el fiscal Adrián Arribas, como presunta coautora de los homicidios.
Sabado, 25 de octubre de 2025 14:58
Mónica Débora Mujica, la esposa de Lázaro Víctor Sotacuro que fue detenida en la Ciudad de Buenos Aires, se negó a declarar ante el fiscal Adrián Arribas, según confirmó el propio funcionario judicial a la Agencia Noticias Argentinas.

Según fuentes policiales, el arresto de Mujica se concretó está madrugada en la Ciudad de Buenos Aires, y se convirtió en la décima detenida por el asesinato de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez.

Arribas, en diálogo con esta agencia, había confirmado que la mujer sería indagada hoy, “en cuanto llegue el defensor oficial” mientras se encuentra detenida en el partido de La Matanza.

No obstante, durante la toma de testimonio, Mujica no brindó su declaración, aunque pesa sobre ella la sospecha de coautora del hecho, al igual que los restantes nueve detenidos hasta el momento.

