20°
25 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Salta es la segunda provincia del país con mayor crecimiento de vuelos internacionales

Sabado, 25 de octubre de 2025 10:10
La provincia se ubicó segunda a nivel nacional en incremento de pasajeros internacionales en septiembre, con un crecimiento del 47% respecto al mismo mes de 2024, según datos de la ANAC y el Ministerio de Transporte.

Salta volvió a destacarse en materia de conectividad aérea. Según el último informe publicado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el Ministerio de Transporte de la Nación, el aeropuerto Martín Miguel de Güemes se posicionó como el segundo del país con mayor crecimiento en vuelos internacionales durante septiembre de 2025, en comparación con el mismo mes del año anterior.

El relevamiento, difundido en las cuentas oficiales de ambos organismos, muestra que Córdoba lidera el ranking con un incremento del 52%, seguida por Salta con el 47%, Buenos Aires con el 45% y Ezeiza con apenas un 2%.

 

 

 

Estos datos reflejan la recuperación y expansión del tráfico aéreo internacional en el norte argentino, impulsado por la llegada de nuevas rutas, la reactivación del turismo receptivo y la consolidación de Salta como punto estratégico en el mapa aéreo regional.

Desde ANAC destacaron que el crecimiento “responde al trabajo conjunto entre el Estado nacional, las provincias y las aerolíneas para federalizar los vuelos internacionales y fortalecer los corredores turísticos del interior”. El dato también confirma una tendencia: Salta se consolida como una de las principales puertas de entrada del turismo extranjero al país, detrás de Córdoba y por delante de Buenos Aires en crecimiento relativo.
 

 

