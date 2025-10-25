PUBLICIDAD

Vehículos recuperados

Tres operativos permitieron recuperar vehículos robados en Salta: tres hombres fueron demorados

En distintos procedimientos realizados en la capital, en barrio Intersindical y en General Güemes, la Policía recuperó un auto y dos motocicletas con pedidos de secuestro por robo. Los conductores fueron puestos a disposición de la Justicia.
Sabado, 25 de octubre de 2025 07:20
El auto secuestrado sobre la Ruta Nacional 68 durante un operativo policial.
Tres operativos realizados en las últimas horas por distintas dependencias de la Policía de Salta permitieron recuperar vehículos con pedido de secuestro por robo, en procedimientos llevados a cabo en Villa Los Álamos, barrio Intersindical y General Güemes. En todos los casos, los conductores fueron demorados y los rodados quedaron a disposición de la Justicia.

El primer procedimiento se concretó en el marco de un control vehicular sobre la Ruta Nacional 68, a la altura de Villa Los Álamos. Efectivos de la División Ejidos Municipales de Capital fiscalizaban el tránsito cuando detectaron que un automóvil registraba pedido de secuestro por robo. El conductor, un hombre de 33 años, fue demorado y el vehículo secuestrado

Barrio Intersindical

Horas antes, durante la madrugada, efectivos de la Comisaría de El Tribuno realizaban patrullajes preventivos en inmediaciones de barrio Intersindical. Al identificar a un grupo de personas y controlar sus motocicletas, detectaron que una de ellas tenía pedido de secuestro por robo. El rodado fue secuestrado y su propietario quedó demorado

Procedimiento en General Güemes

El tercer caso ocurrió en la Planta de Verificación Vehicular de General Güemes, donde personal de la Dirección General de Investigaciones, a través de la Brigada de Investigaciones 7, realizó un procedimiento de control.
Durante la verificación, los efectivos constataron que la placa colocada en una motocicleta era apócrifa y que la numeración del motor y chasis estaba adulterada.

El conductor, un hombre de 25 años, fue identificado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal de General Güemes, mientras que la moto fue secuestrada como parte de las diligencias judiciales.

 

