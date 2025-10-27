Familiares esperan novedades sobre los internos heridos tras el incendio en la Alcaidía

La tensión y la incertidumbre dominaron la mañana frente al Hospital San Bernardo, donde decenas de familiares aguardaban noticias de los internos heridos durante el incendio registrado en la Alcaidía General N°1 de Salta. El hecho, que se produjo el domingo por la noche, dejó un saldo de 14 personas trasladadas al nosocomio con intoxicación, quemaduras y lesiones de diversa gravedad.

Entre los heridos, dos permanecen en terapia intensiva, otros dos en terapia intermedia, mientras que el resto recibe atención en salas comunes. De los 14 trasladados, dos fueron dados de alta y uno fue derivado al Hospital Oñativia para recibir tratamiento especializado, según informó Radio Salta.

A lo largo de la madrugada y durante la mañana, los familiares se acercaron al hospital para pedir información sobre el estado de sus seres queridos. Muchos de ellos expresaron su malestar ante la falta de comunicación oficial. “Nos dijeron que a las 6 o 8 íbamos a tener parte médico y no salieron. Ahora nos dijeron a las 10, y seguimos esperando”, relató una de las hermanas de los internos heridos.

Otra mujer contó que su madre se presentó en el área de Judiciales para intentar obtener el permiso que les permita acceder a información médica: “Mi mamá fue a pedir autorización porque dicen que lo necesitamos para que nos den parte médico. No sabemos nada, solo que mi hermano tiene la cara y el tórax quemados”.

El incendio en la Alcaidía aún es objeto de investigación. Las causas no fueron informadas oficialmente, aunque trascendió que el fuego se habría iniciado en uno de los pabellones del penal y se propagó con rapidez antes de que los guardiacárceles lograran controlar la situación. En el lugar intervinieron dotaciones de Bomberos Voluntarios y personal del Servicio Penitenciario Provincial.

Fuentes del hospital confirmaron que los pacientes presentan lesiones por inhalación de humo y quemaduras de segundo grado, y que los casos más graves son atendidos en unidad de cuidados intensivos. Mientras tanto, los familiares continúan apostados en la puerta del hospital, a la espera de novedades y exigiendo información oficial. “Queremos saber cómo están, no pedimos otra cosa”, expresaron entre lágrimas algunos de ellos, en una mañana marcada por la angustia y la falta de respuestas.