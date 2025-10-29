Murió el joven baleado en Pocitos

Un joven argentino de 21 años falleció tras permanecer internado en grave estado luego de ser baleado el lunes por la noche en la localidad fronteriza de San José de Pocitos. La víctima había sido trasladada de urgencia a la capital salteña, pero murió a raíz de la gravedad de las heridas.

El ataque ocurrió cuando el muchacho descendía de un vehículo y fue sorprendido por dos hombres en motocicleta, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones. Según el informe preliminar, recibió cuatro disparos, tres de ellos en la cabeza y uno en la mano.

Testigos del hecho aseguraron que los agresores no mediaron palabra ni intentaron robarle, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas o ataque vinculado al crimen organizado.

La Fiscalía Penal de Salvador Mazza encabeza la investigación junto con efectivos de la Policía de Salta, que trabajan para identificar y capturar a los autores del homicidio.

Reporte

Según medios de Bolivia y testigos, el hecho ocurrió entre las 21.00 y las 22.00 horas del lunes en la intersección entre la avenida Tarija y la calle Oruro. Cuando Osvaldo bajó de una movilidad apareció una motocicleta en la que iban a bordo dos sujetos, uno de ellos disparó varias veces. Tres balas lo hirieron en la cabeza y uno en un dedo.

Mientras el joven se desangraba tendido sobre la acera, los criminales huyeron del lugar. Hay versiones de que habrían escapado precisamente hacia la República Argentina por un paso no autorizado.

De inmediato las personas que estaban en el lugar pidieron auxilio y una ambulancia lo condujo al Hospital Rubén Zelaya. Luego de estabilizarlo, se coordinó su traslado al Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Trascendió a la prensa que los médicos bolivianos consideraron prácticamente un milagro que esta persona continúe con vida debido a la gravedad de las heridas.

Tras pasar la noche en Terapia Intensiva, este martes un vuelo sanitario lo llevó hasta la capital salteña, donde existen mejores recursos para su atención.