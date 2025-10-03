Detuvieron a un hombre en Metán con un arma ilegal y restos de fauna silvestre

Un procedimiento realizado en Metán dejó al descubierto una situación de caza furtiva e infracción a la tenencia de armas. La División Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera irrumpió en una vivienda del *arrio 110 Viviendas, tras una alerta vecinal, y halló una escopeta junto a carne de animal silvestre.

El dueño de la casa, un hombre de 40 años, fue demorado y puesto a disposición de la Justicia. La medida judicial recayó en la Fiscalía Penal local, que deberá determinar el origen de la carne y la legalidad del arma secuestrada.

De acuerdo a lo informado, la intervención fue parte de tareas investigativas previas iniciadas a partir de denuncias ciudadanas sobre prácticas de caza ilegal en la zona.

Con este procedimiento, la fuerza reafirmó que continuará con los controles destinados a combatir la caza ilegal y el uso indebido de armas de fuego en el sur de la provincia.