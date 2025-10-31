PUBLICIDAD

Argentino Juvenil de rugby
Pádel Maxi Arce
Enfrentamiento al Crimen Organizado
Reducido de la Primera Nacional
Circunvalación Noroeste
Gobierno provincial
Policiales

Marcha para pedir justicia por la muerte de una niña

El conductor Juan Carlos Ratti, fue liberado el viernes pasado. Piden que sea detenido porque también estuvo involucrado en otro siniestro fatal en 2020.
Viernes, 31 de octubre de 2025 01:57
Reclaman justicia por una niña metanense.
Familiares, vecinos y amigos de una niña de 11 años que viajaba como acompañante en una moto que chocó con una camioneta que transportaba implementos agrícolas y luego falleció, realizaron ayer una marcha en Metán para pedir Justicia.

El domingo 19 de este mes Narela Huerta, perdió la vida y su hermana de 17 años resultó con lesiones. La camioneta era conducida por el santefesino, Juan Carlos Ratti, quien fue imputado por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Estuvo con prisión domiciliaria y el viernes pasado recuperó la libertad.

Entre los requisitos para obtener su liberación, el fiscal solicitó que Ratti se "autoinhabilite" para conducir vehículos. El accidente se produjo en la ruta nacional 9/34, en Metán Viejo.

Los manifestantes se concentraron ayer en la plaza San Martín de Metán y desde allí marcharon por las calles hasta llegar a la Ciudad Judicial.

"Nos recibió el auxiliar fiscal y nos interiorizó de la investigación. Yo pedí que se avance en la causa porque no voy a parar hasta que se haga justicia", dijo a El Tribuno, Alicia Villafañe, madre de Narela.

"Tengo mucha bronca e indignación porque perdí a mi hija de 11 años en ese accidente y a mi otra hija de 17 la tuvieron que operar por dos fracturas en el húmero y también sufrió otras lesiones. Pedimos Justicia y que el conductor de la camioneta vaya preso.

El conductor estuvo involucrado en otro accidente fatal sucedido el 12 de julio de 2020, cerca de El Tunal donde tres mujeres y una niña perdieron la vida. Sin embargo, luego de cinco años, esa causa nunca se elevó a juicio.

 

