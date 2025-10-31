Detenido por microtráfico de drogas tras un operativo en barrio San Justo

En las calles angostas de barrio San Justo, el movimiento policial del jueves por la mañana no pasó desapercibido. Vecinos curiosos se asomaban desde las ventanas mientras los efectivos de la División Investigación Narcocriminal de Capital Sur irrumpían en una vivienda señalada por el presunto microtráfico de drogas.

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada por una denuncia anónima a través del sistema Denuncias Web, una herramienta que permite a los ciudadanos alertar sobre la venta de estupefacientes de manera segura y confidencial. La información aportada por los vecinos fue clave para ubicar el punto de venta y avanzar con el operativo.

Dentro del domicilio, los efectivos encontraron unas 250 dosis listas para la venta, entre marihuana y cocaína, además de dinero en efectivo, un teléfono celular y elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga. El material fue secuestrado y el morador de la casa, un hombre mayor de edad, terminó detenido.

La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), con intervención del **Juzgado de Garantías N.º 7**, que ordenó la continuidad de las diligencias y el análisis de los elementos incautados.

Desde la fiscalía destacaron el rol de la comunidad en el avance de las investigaciones por microtráfico. “Cada denuncia que llega a través del sistema web es una pieza que ayuda a desarticular puntos de venta en los barrios”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

El Sistema de Denuncias Web está disponible todos los días del año y permite reportar anónimamente la comercialización de drogas, contribuyendo al trabajo de las fuerzas especializadas en la lucha contra el narcotráfico barrial.