Una consejera escolar acusada de falsa denuncia de violación va a juicio

Fiorella Damiani, la consejera escolar de La Libertad Avanza en Bahía Blanca que fue detenida en abril de este año, va a juicio oral acusada de falso testimonio al denunciar en 2017 a dos hombres por una supuesta violación.

El 24 de febrero de 2026 se dará inicio en el Tribunal en lo Criminal Nº1 al debate oral contra Damiani acusada del delito de falso testimonio agravado. Se trata de la infracción al artículo 275 del Código Penal, el cual detalla que, si se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de prisión.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la mujer fue detenida el 10 de abril de 2025 en la calle España 1147, en Bahía Blanca, luego de que la Justicia determine que la acusación que había realizado contra dos hombres era falsa.

En 2017 la consejera, perteneciente al partido político de Javier Milei, había denunciado a Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra, quienes estuvieron detenidos acusados del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas.

Sin embargo, videos demostraron que se trató de un encuentro consentido por todas las partes durante una fiesta sexual. La presentación de esos archivos permitió que ambos fuesen puestos en libertad.

Luego de obtener la absolución, Álvarez y Pereyra realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación se concretó la detención de Damiani.

Actualmente la acusada se encuentra en libertad luego de que su abogado, Sebastián Martínez, haya solicitado su excarcelación, informaron desde el medio La Nueva. "Se trata de falso testimonio agravado, por ser contra dos inculpados en causa criminal. Ella había mentido en al menos 3 oportunidades e inculpaba de un delito grave, con penas de 6 años a 15 de prisión, a las dos personas", expuso el fiscal Mauricio Del Cero.