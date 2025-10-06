"A mi hija le hicieron daño y pido justicia"

El caso de Sofía Benítez, de 25 años, continúa generando interrogantes tras su fallecimiento el sábado. La joven fue ingresada inicialmente al centro de salud de Villa Primavera y, debido a la gravedad de su estado, fue derivada al San Bernardo. Según su padre, fue en este último centro donde le informaron que "le dieron un químico muy fuerte".

Marcial Benítez dijo a El Tribuno aseguró que detrás del deceso de su hija habría un hecho delictivo: "Hay un delito, estoy seguro. A mi hija le hicieron daño, estoy segurísimo tengo audios y fotos", afirmó.

El sábado, luego de conocerse el deceso de la chica, la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó que se abrió una investigación. En tanto, señalaron que del informe preliminar de autopsia se descartan signos de abuso u otro tipo de violencia.

La chica fue trasladada en un vehículo particular por dos hombres con quienes habría estado reunida, tras sufrir una descompensación. Posteriormente, fue llevada al centro asistencial. Ambos prestaron declaración ante la Fiscalía.

Según detalló, a las 5.58 de la mañana del lunes de la semana pasada, Sofía envió un audio y existen capturas de chats donde se la escucha hablar con normalidad "sin estar bajo los efectos de alguna droga o alcohol". Poco después, la joven habría sido engañada para salir del departamento que alquiló en Belgrano al 600.

El padre agregó que, al no disponer de dinero en ese momento, Sofía solicitó un préstamo de $100.000, que según él, le habrían prestado hombres de nacionalidad colombiana. Benítez precisó que su hija residía con él en barrio Los Tarcos, zona sur de la ciudad, y señaló: "Desconozco por qué alquiló el departamento". Pocos minutos después de bajar del edificio -según el padre- el teléfono de Sofía dejó de emitir señal y no volvió a aparecer. "La engañaron para que bajara del departamento, estoy seguro", aseguró el padre.