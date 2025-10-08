¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

8 de Octubre, Salta, Argentina
Hospital Garrahan
salud mental
Robo millonario
Diego Santilli
cerrillos
Policías parteros
Adobe Rock
Violenta agresión
Trabajo informal
Policiales

Tres demorados por portar escopetas en El Tunal: control sorpresa sobre el puente del Río Juramento

Durante un control preventivo sobre la Ruta Povincial 43, personal de la División Lacustre y Fluvial de El Tunal interceptó una camioneta y descubrió que sus ocupantes trasladaban tres escopetas y varios cartuchos sin la documentación correspondiente. Los tres hombres quedaron a disposición de la Justicia penal.
Miércoles, 08 de octubre de 2025 12:15
Las armas de fuego incautada por la Policía de Salta.
Un procedimiento realizado por efectivos de la División Lacustre y Fluvial de El Tunal terminó con tres personas demoradas y la incautación de armas de fuego en plena Ruta Provincial 43, a la altura del puente del Río Juramento, uno de los pasos más transitados del sur provincial.

El operativo se llevó a cabo en el marco de una causa por tenencia y portación ilegítima de armas de fuego, cuando los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta para una inspección de rutina. Al revisar el interior del vehículo, encontraron tres escopetas y cuatro cartuchos de distintos calibres, sin documentación que acreditara la procedencia ni el permiso para su traslado.

Ante el hallazgo, los efectivos procedieron a demorar al conductor y a sus dos acompañantes, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Penal 1, que intervino para determinar la responsabilidad de cada uno y el origen de las armas.

Fuentes policiales confirmaron que las escopetas y los cartuchos quedaron secuestrados como evidencia, mientras que los tres sospechosos fueron notificados de sus derechos y trasladados a la dependencia policial para continuar con las actuaciones.

El operativo forma parte de los controles preventivos permanentes que realiza la Policía en distintos puntos estratégicos del departamento Metán y zonas aledañas, especialmente en rutas y caminos rurales donde suele registrarse el traslado ilegal de armas vinculadas a la caza furtiva o actividades delictivas.

 

 

