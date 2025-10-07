Detuvieron e imputaron a un hombre que abusó de una mujer y trató de estrangularla en Metán

En un grave hecho que conmociona y preocupa a los vecinos de Metán una mujer de 54 años fue abusada sexualmente por un sujeto que la golpeó y trató de matarla, ahorcándola hasta que perdió el conocimiento, en la costanera del río Conchas, ubicada al norte de la localidad.

Alrededor de las 22 del sábado pasado, la víctima, recibió un llamado por parte del acusado, un tal “Yoni”, quien la invitó a un cumpleaños.

Luego se encontraron en la zona de la Villa San José, cerca del hospital de Metán, desde donde caminaron hacia la costanera del río.

La mujer dijo que el sujeto la llevó hacia ese sector mediante engaños y que en todo momento le decía que iban a ir a la fiesta. Cuando llegaron a un lugar lleno de piedras en las márgenes, el depravado se bajó los pantalones y comenzó a abusar de ella.

La víctima se resistió y el hombre le dio un golpe de puño en el rostro. ";No voy a dejar que te vayas, tenés que hacer lo que yo te pido", le habría dicho el acusado. Posteriormente abusó sexualmente de la indefensa mujer, quien intentó defenderse nuevamente, pero el sujeto se tornó más violento e intentó ahorcarla con su corpiño y con las manos.

Ella se descompuso, luego perdió el conocimiento y se despertó a la madrugada del domingo pasado.

Posteriormente se comunicó con amigos que llamaron al 911 y comenzó a caminar de regreso hacia la Villa San José. Allí fue donde pidió ayuda al personal de la cárcel, quienes llamaron a la Policía y a una ambulancia.

La mujer dijo que al acusado lo conoce hace aproximadamente un año y que es amigo del marido de una amiga. Pero aclaró que era la primera vez que se reunían.

Luego el acusado fue detenido por la Policía de Metán.

La víctima fue trasladada al hospital Del Carmen y debido a las graves lesiones por el abuso sexual y los golpes, fue derivada al hospital San Bernardo de Salta capital.

Detenido e imputado

El Ministerio Público de Salta informó oficialmente que el el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, imputó de forma provisional al hombre de 41 años como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar un grave daño a la salud física o mental de la víctima, en concurso real; con el delito de tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido en contra de una mujer mediante violencia de género.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por defensa oficial y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías en turno, que permanezca detenido, mientras se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para tratar de esclarecer lo sucedido.

El fiscal Gómez Amado encabeza la investigación para establecer las circunstancias en las que una mujer de 54 años habría sido conducida hacia una zona descampada de esa ciudad y abusada sexualmente por un hombre, quien le propinó golpes en todo el cuerpo y usando una prenda íntima, intentó ahorcarla, para luego huir.

“Personal del Servicio Penitenciario de esa ciudad encontró a la mujer y solicitó asistencia. Fue atendida en el hospital local y dada la gravedad de su estado, fue trasladada a la ciudad de Salta para su atención. Personal policial luego del relevamiento de testigos, de cámaras de seguridad y análisis de telefonía, logró individualizar al sospechoso y procedió a su detención y al secuestro de elementos de interés para la causa en trámite”, informó el Ministerio Público Fiscal de Salta.

