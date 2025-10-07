Metán: una mujer fue brutalmente golpeada y abusada; su atacante intentó matarla

El domingo, el silencio de la madrugada en San José de Metán se quebró con el hallazgo de una mujer tendida en la vía pública. Golpeada, ensangrentada y apenas consciente, fue asistida por personal del Servicio Penitenciario que pasaba por la zona y que, al advertir la gravedad de su estado, pidió ayuda de inmediato.

La víctima, de 54 años, fue trasladada primero al hospital local y luego derivada a la ciudad de Salta debido a la magnitud de las lesiones. Los médicos confirmaron que había sido abusada sexualmente y golpeada con brutalidad, y que su atacante incluso intentó ahorcarl* con una prenda íntima antes de huir del lugar.

A partir de ese momento se desplegó una investigación urgente encabezada por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, quien logró reconstruir parte de la secuencia gracias a testimonios, registros de cámaras de seguridad y análisis de telefonía. En menos de 48 horas, el principal sospechoso -un hombre de 41 años- fue identificado y detenido.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por una defensora oficial y se negó a declarar. La Fiscalía le imputó abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño a la salud física o mental de la víctima, en concurso real con tentativa de homicidio agravado por mediar violencia de género.

El fiscal solicitó al Juzgado de Garantías que el acusado permanezca detenido mientras avanzan las medidas para esclarecer las circunstancias del ataque.

Fuentes cercanas a la investigación revelaron que la mujer habría sido conducida hacia una zona descampada, donde fue agredida salvajemente antes de ser abandonada. La rapidez con que se actuó permitió preservar evidencia clave y secuestrar elementos de interés para la causa, que podrían confirmar la identidad del agresor.

La víctima continúa internada en estado reservado. Su testimonio será fundamental para cerrar el círculo de una causa que volvió a estremecer a Metán.