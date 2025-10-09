Salta: Amenazó a un periodista con un cuchillo en plena plazoleta Cuatro Siglos y gritó “¡viva la delincuencia!”

Un mediodía agitado se vivió en el corazón de la ciudad de Salta, cuando un joven armado con un cuchillo protagonizó una violenta escena en la Plazoleta Cuatro Siglos, frente a decenas de personas que circulaban por el lugar. Según informaron fuentes policiales a Radio Salta, el sujeto comenzó a gritar consignas a favor de la delincuencia mientras se acercaba a un equipo periodístico que realizaba una entrevista televisiva.

Testigos señalaron que el hombre, visiblemente alterado, amenazó y agredió verbalmente al periodista, obligando a interrumpir la grabación. La situación generó pánico entre los presentes, que alertaron de inmediato a efectivos de Seguridad Urbana apostados en la zona.

Horas más tarde, tras un operativo de búsqueda, los uniformados lograron ubicar al sospechoso en calle Manuela G. de Todd, a pocas cuadras del lugar del hecho. El individuo, identificado como un joven de 21 años con domicilio en Tartagal, fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que interviene la Fiscalía Penal 2, junto al Juzgado de Garantías 6, en una causa caratulada por amenazas con arma blanca y desorden en la vía pública. No se descarta que también se analice una posible imputación por apología del delito, debido a las expresiones lanzadas por el detenido durante el incidente.

El arma blanca fue secuestrada como prueba, mientras que el periodista agredido no sufrió lesiones físicas pero sí un fuerte impacto emocional. “Estábamos grabando cuando este tipo se nos vino encima, gritaba que ‘viva la delincuencia’ y levantaba el cuchillo. Por suerte la policía llegó rápido”, relató un testigo presencial.



